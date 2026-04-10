Licor, drogas, mascotas y remodelaciones en las celdas serían irregularidades en cárcel de Itagüí

Sigue el revuelo en Medellín y el Valle de Aburrá por la polémica fiesta que en los últimos días se realizó en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí y que habría tenido como anfitriones a voceros de estructuras delincuenciales que tienen asiento en los diálogos de paz urbana con el Gobierno nacional.

Se trató de una verdadera parranda vallenata en el patio 1 del penal, que aunque presuntamente no fue el único encuentro festivo celebrado allí, sí parece ser la gota que rebosó la copa, especial porque según el secretario de Seguridad Manuel Villa la estancia de los privados de la libertad de alto nivel allí está marcado por excesos.

Videos de la presentación conocidos en las últimas horas evidenciaron la atención con comida, aguardiente y whiskey ingresados al establecimiento carcelario, pese a estar prohibidos, pero también habrían hecho reformas en las celdas, según dijo Villa.

"Todos sabíamos que hacían fiestas, todos sabemos que las instalaciones, los mismos presos las mandan a remodelar. ¿Dígame en qué parte del mundo los presos remodelan la cárcel y la celda? Pablo Escobar y estos. Entran mujeres, entran amigos, entran mascotas, entran artistas, entran trago, y creen que nosotros no nos damos cuenta, y creen que la ciudadanía no sabe. Deberían estar realmente aislados, pagando la pena", indicó.



El funcionario calificó como conchudos a los cabecillas que hace apenas unos días afirmaron no tener dinero ni bienes para reparar a las víctimas, pero a la par hicieron una millonaria fiesta.

En medio de la controversia, también han solicitado sanciones más drásticas para los involucrados, fuera de la investigación que adelanta el Inpec a siete funcionarios, la concejal y exdirectora de Crimen Organizado de la Fiscalía, Claudia Carrasquilla, pidió que los cabecillas allí recluidos sean trasladados a los centros penitenciarios de origen.

"Mi propuesta es que se devuelva cada una de estas personas a los centros penitenciarios donde ellos venían cumpliendo la pena o con su medida de aseguramiento, porque quedó claro que ellos no tienen voluntad ni quieren trabajar por la paz en la ciudad de Medellín, que fue el pretexto para atraerlos de nuevo a esos diálogos", señaló.

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#Atención En la inspección que se hizo a la Cárcel de #Itaguí, luego de la fiesta vallenata con Nelson Velasquez se halló unas 80 latas de cerveza, botellas de whisky, aguardiente y tequila, además sustancias psicoactivas, módems de internet, cargadores de celular y otros. pic.twitter.com/gwV3L2Tk8V — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) April 10, 2026

Sumado a la anterior, el concejal Andrés Tobón radicó una solicitud ante la Fiscalía para reactivar las órdenes de captura contra los siete cabecillas que se encuentran en libertad; y envió un derecho de petición al Alto Comisionado para la Paz y al Ministerio de Justicia indicando que se deben suspender definitivamente los diálogos en la mesa de paz urbana y no de manera temporal como se anunció una vez estalló el escándalo.

El corporado propuso que haya una sanción social contra el cantante de vallenato Nelson Velásquez, por dar este concierto.

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"Hemos solicitado a la alcaldía de Medellín y la gobernación de Antioquia que en virtud de estas evidencias se abstengan de contratar con recursos públicos a Nelson Velázquez, porque no puede ser que este tipo de personajes se hagan los de la vista gorda respecto a quiénes los contratan y respecto de dónde sacan los recursos para poder financiar este tipo de actividades", señaló.

Por lo pronto, se conoció que en las últimas horas se adelantó una inspección al pabellón de máxima seguridad, coordinado por el nuevo director encargado del penal y el Comandante De Vigilancia, junto con guía canino y la unidad de Policía Judicial, en el que decomisaron botellas de licor, sustancias psicoactivas, dos módems de internet, cargadores de celular y otros accesorios tecnológicos.

