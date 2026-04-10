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Licor, drogas, mascotas y remodelaciones en las celdas serían irregularidades en cárcel de Itagüí

Concejales de Medellín piden sanciones como trasladar voceros a otras cárceles y que el cantante Nelson Velásquez no sea contratado en eventos públicos.

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