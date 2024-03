“Lo más parecido a crear vida, es salvarla”: rescatistas de Rionegro que ayudaron a parapentistas 

Los rescatistas del Comando Aéreo de Combate número Cinco en Rionegro, Antioquia, contaron detalles de la operación para hallar y extraer con vida a los dos parapentistas accidentados en esa zona del Caribe colombiano.

El médico bogotano Julio Bermúdez y el guía de montaña Santiago Aparicio, jamás podrán borrar de su memoria los rostro de estos cuatro hombres que aportaron su experiencia a bordo de un Black Hawk para rescatarlos de la espesura y las difíciles condiciones de la zona.

“Lo más cercano a crear una vida es salvarla, y se siente. lo estoy experimentando y yo creo que es lo que más me llena de orgullo para seguir este camino y aportar desde mi conocimiento, desde la experiencia”, afirmó el teniente Juan Orjuela, copiloto del helicóptero.

Fueron 7 días de intensa búsqueda y en los que no siempre hubo esperanza de un final feliz: “Creo que el momento más complejo fue el día anterior al rescate. en la tarde ya sabíamos que estaban próximos a llegar al punto sin embargo una formación de mal tiempo cerca de la sierra nevada de santa marta no nos permitió llegar al punto. hay frustración, hay momentos en los que siente que no está cumpliendo pero siempre hay que mantener la seguridad de la tripulación, de la aeronave y finalmente hay algo importante y es nunca volvernos los rescatados en ese momento tuvimos que tomar la decisión de retornar a barranquilla y postergar la operación para el día siguiente cuando estuviera mejor las condiciones meteorológicas", dijo el capitán Andrés Jaime, piloto del helicóptero.

Los más de 18 mil pies de altura del pico colón en la Sierra Nevada fueron otro obstáculo para llegar a los dos parapentistas.

“A esta altura limita mucho la aeronave por temas de peso potencia y rendimiento, entonces hay que hacer una planificación muy detallada de las condiciones tanto atmosféricas como de terreno para poder escoger un punto de aterrizaje en los cuales se pudiera realizar la inserción el personal rescatista y a su vez la extracción para llevarlos a feliz término para que se pudieran reunir con su familia y recibir atención médica”, indicó el teniente Orjuela.

Finalmente, la valentía y preparación de estos cuatro hombres pudo más que cualquier adversidad climática, de terreno y física.

Con orgullo estos rescatistas dicen que contarán esta historia a sus hijos y que no dudarán en seguir poniendo su labor al servicio de personas como Julio y Santiago, que hoy tienen la fortuna de recibir por parte de su familia otro fuerte abrazo.