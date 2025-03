Mansión Montecasino de los Castaño ya no será sede alterna de Medicina Legal en Medellín

Reversazo: Montecasino. Mansión de los hermanos Castaño en Medellín ya no será un laboratorio temporal de Medicinal Legal.

Sobre el reversazo

Cerca de un año de que se anunciara que la antigua casa del terror de los hermanos Fidel Y Vicente Castaño en el exclusivo sector de El Poblado en Medellín sería un laboratorio temporal de Medicina Legal, con el fin de albergar cerca de 1.200 cuerpos de personas dadas por desaparecidas, hubo un reversazo y ahora las víctimas reclaman tener un espacio que cumpla la promesa que les hicieron.

En su momento se anunció con bombos y platillos que la mansión Montecasino, que es administrada desde agosto de 2015 por el Fondo para la Reparación de la Unidad para las Víctimas, sería entregada en comodato al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, con lo que se buscaba avanzar en la identificación de cuerpos de personas que sufrieron este hecho victimizante.

Luz Mery Velásquez, integrante de la Mesa de Víctimas de Desaparición Forzada, lamentó que aunque este fuera el predio ideal no pudiera ser resignificado, porque, aunque en el pasado fue un lugar donde se planearon los más horribles crímenes, iba a ser uno de esperanza para las familias que aún esperan encontrar a sus seres queridos.

“Montecasino no ha salido la extinción de dominio, entonces necesitamos un predio, estamos hablando con la SAE , con la Dra. Lilia Solano del fondo de reparación. Teniendo el predio y ya con el presupuesto que nos designó la gobernación de 1.000 millones de pesos para los equipos, necesitamos resolver para poder montar ese laboratorio. Necesitamos que identifiquen porque si no siguen desaparecidos”, afirmó en Blu Radio.

Según indicó la UARIV en su momento, los 1.819 metros cuadrados de Montecasino servirían para que familiares de víctimas directas de desaparición forzada de Antioquia, el Magdalena medio caldense, Urabá y otras regiones del Noroccidente del país puedan encontrar parte de las respuestas que llevan años buscando a sus seres queridos.

Por esta situación, Velásquez le pidió al Gobierno nacional que destine otro espacio para estas labores y la Alcaldía de Medellín que resignifique este lugar, como ocurrió con el Edificio Mónaco, donde el parque Inflexión hace homenaje a las víctimas.

“Estamos hablando con la Alcaldía de Medellín, entonces nosotros hacemos una propuesta, no sé eso no se ha concretado, estamos apenas en conversaciones sí se logra o no se logra, que sea un un jardín, pero un jardín de la memoria. La alcaldía de Medellín no ha asumido su responsabilidad que tiene cada municipio de la custodia de los cuerpos no identificados”, agregó.

Blu Radio consultó a la Unidad para las Víctimas y ésta confirmó que el problema está en que el predio principal registra daños estructurales, por lo cual adelantan estudios y que solo pudieron ser arrendados locales alrededor.

Hay que recordar que la mansión fue construida en los años sesenta y fue adquirida en los ochenta por Fidel Castaño, uno de los creadores de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), a William Halaby, empresario de los textiles y padre de William Halaby Uribe, uno de los miembros del Cartel de Medellín. Por sus pisos y paredes pasaron Pablo Escobar y otros narcotraficantes, que convirtieron esta mansión en un centro de poder y control muy cerca de los límites de Medellín con Envigado.