María Salomé Henao llevará su espíritu imbatible a los Paralímpicos de París 2024

A sus 18 años, retando su parálisis cerebral del lado izquierdo y luego de haberse iniciado en el deporte practicando baloncesto convencional, María Salomé Henao cumplió un sueño que veía muy lejano: participar de unos Juegos Paralímpicos de París 2024.

Como nunca ha visto su discapacidad como un limitante, hasta los 15 años, María Salomé practicó baloncesto convencional y fue desde allí, cuando se sintió estancada y con agotamiento mental y emocional, que dio el paso a la disciplina que hoy la tiene a días de competir en los paralímpicos de París 2024: el atletismo.

"El día que me retiré, el día después, me llama mi actual entrenadora para preguntarme si me gustaría conocer el deporte en discapacidad. Mi mamá me motivó a ir, porque yo no quería ir, no quería volver a intentar un deportes distinto al básquet. le di la oportunidad y me quedé", relató a Blu Radio.

Antes de quedarse definitivamente en el atletismo, pensó que sus primeros entrenamientos serían por hobby. Sin embargo, el destino puso a su lado una entrenadora con la que, desde entonces, ha caminado de la mano.

“Mi entrenadora me mostró el camino, ese fue el primer paso que dimos: a una selección Colombia prejuvenil, para ver esto más allá y lo tomamos como un propósito, porque yo creo que, para ambas, el sueño va de la mano, por ejemplo, este sueño de ir a París. Ahí me demostró que mental y físicamente, podíamos hacerlo”, contó.

Solo un mes después de iniciarse en el atletismo, María Salomé acudió a un campamento juvenil donde ganó sus dos pruebas: disco y bala. Luego, llegó la noticia que María Salomé, desde niña, esperaba recibir: la clasificación a unos Paralímpicos.

“Nos llega el comunicado oficial, donde nos dijeron que había sido parte de la delegación. Desde muy niña yo veía los Olímpicos y lo veía como algo imposible, nunca lo veía en mí. Entonces, saber que ahora soy parte de esto, no puedo explicar el sentimiento, lloré porque es una emoción que sé que muchos quieren sentir”, recordó sobre ese momento.

La competencia del para-atletismo en París 2024 se desarrollará durante 10 días, entre el próximo 30 de agosto y el 8 de septiembre.