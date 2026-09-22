Más de 1.900 artistas se reunen en Medellín para diversas actividades por temporada cultural

Medellín ha sido clave en el desarrollo de la cultura colombiana, no solo por ser cuna de grandes cantantes, músicos, productores y demás, sino por ser la casa cultural de cientos de artistas, bailarines, escritores, entre otros, quienes nacen entre las calles de esta reconocida e importante ciudad del país.

Es por eso que, en honor a la cultura de la ciudad, nace la Temporada Cultural Medellín entre el 25 de septiembre y hasta el 25 de octubre en donde se reúnen 140 organizaciones culturales participarán en una programación que irá de la música sinfónica, la danza y el teatro al hip hop, el tango, la literatura, las artes visuales y las músicas tradicionales del país.

“Queremos que lo que comenzó en Medellín abra una conversación cada vez más amplia sobre la riqueza cultural de Antioquia. Llegar a otros territorios significa reconocer las voces, los artistas y las organizaciones que construyen cultura desde cada región y generar nuevos encuentros alrededor de ellas. Urabá es el primer paso de ese camino”, afirmó Lina Botero Villa, directora de la Promotora Cultural.

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Más importancia a la cultura antioqueña

En 2025, este evento solo contaba con 11 días de celebración, sin embargo, el éxito llevó a que llegara a durar un mes completo con artistas internacionales en algunos conciertos que estarán presentes.



Entre los imperdibles de esta edición estará Tras las huellas de Débora, un homenaje colectivo a Débora Arango que recorrerá distintos momentos de su vida y obra a través de exposiciones, archivos, talleres y experiencias. Entre ellas estará Débora Arango, mirar sin miedo, una experiencia inmersiva audiovisual y multisensorial en el Museo de Arte Moderno de Medellín, y el regreso de siete obras de la artista al Club Unión, 87 años después de la exposición de 1939 que desató rechazo y censura contra su trabajo.

“Además de dar visibilidad y fortalecer al sector cultural de Antioquia, queremos que esta Temporada también nos permita aportar nuestro granito de arena a la recuperación del Pacífico y tender puentes entre regiones. Por eso, nos estamos sumando a alianzas con la organización cultural Cabildo, que viene recaudando fondos para organizaciones culturales de Buenaventura, y con productores de viche del Pacífico para apoyar su comercialización. Es una forma de acompañarnos desde la cultura y de hacer que este encuentro también genere nuevas redes de apoyo”, afirmó Botero.

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Esta es la programación completa de la Temporada Cultural Medellín

Aquí tienes la versión simplificada, organizada por fecha:

SEPTIEMBRE



25 SEPT

11:00 a. m. | Débora Arango. Mirar sin miedo | Museo de Arte Moderno | Desde $23.000 6:00 p. m. | Noche Extendida (Cine y arte) | Museo de Arte Moderno | Boletería

26 SEPT

4:30 p. m. | Banda Sinfónica de Santa Rosa de Osos | Teatro Pablo Tobón | Entrada libre 5:00 p. m. | Concierto La Toma | Parque Biblioteca San Javier | Entrada libre

29 SEPT

7:00 p. m. | Obra: Solo cuando tengas frío | Teatro Metropolitano | Entrada libre 7:00 p. m. | Teatro: Pillow Man | Teatro Pablo Tobón | Inscripción previa

30 SEPT

7:00 p. m. | Concierto Agrupación Etnias | Teatro Pablo Tobón | Entrada libre



OCTUBRE

