Más de 1.900 artistas se reunen en Medellín para diversas actividades por temporada cultural

Medellín ha sido clave en el desarrollo de la cultura colombiana, no solo por ser cuna de grandes cantantes, músicos, productores y demás, sino por ser la casa cultural de cientos de artistas, bailarines, escritores, entre otros, quienes nacen entre las calles de esta reconocida e importante ciudad del país.
Es por eso que, en honor a la cultura de la ciudad, nace la Temporada Cultural Medellín entre el 25 de septiembre y hasta el 25 de octubre en donde se reúnen 140 organizaciones culturales participarán en una programación que irá de la música sinfónica, la danza y el teatro al hip hop, el tango, la literatura, las artes visuales y las músicas tradicionales del país.
“Queremos que lo que comenzó en Medellín abra una conversación cada vez más amplia sobre la riqueza cultural de Antioquia. Llegar a otros territorios significa reconocer las voces, los artistas y las organizaciones que construyen cultura desde cada región y generar nuevos encuentros alrededor de ellas. Urabá es el primer paso de ese camino”, afirmó Lina Botero Villa, directora de la Promotora Cultural.
Más importancia a la cultura antioqueña
En 2025, este evento solo contaba con 11 días de celebración, sin embargo, el éxito llevó a que llegara a durar un mes completo con artistas internacionales en algunos conciertos que estarán presentes.
Entre los imperdibles de esta edición estará Tras las huellas de Débora, un homenaje colectivo a Débora Arango que recorrerá distintos momentos de su vida y obra a través de exposiciones, archivos, talleres y experiencias. Entre ellas estará Débora Arango, mirar sin miedo, una experiencia inmersiva audiovisual y multisensorial en el Museo de Arte Moderno de Medellín, y el regreso de siete obras de la artista al Club Unión, 87 años después de la exposición de 1939 que desató rechazo y censura contra su trabajo.
“Además de dar visibilidad y fortalecer al sector cultural de Antioquia, queremos que esta Temporada también nos permita aportar nuestro granito de arena a la recuperación del Pacífico y tender puentes entre regiones. Por eso, nos estamos sumando a alianzas con la organización cultural Cabildo, que viene recaudando fondos para organizaciones culturales de Buenaventura, y con productores de viche del Pacífico para apoyar su comercialización. Es una forma de acompañarnos desde la cultura y de hacer que este encuentro también genere nuevas redes de apoyo”, afirmó Botero.
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Esta es la programación completa de la Temporada Cultural Medellín
Aquí tienes la versión simplificada, organizada por fecha:
SEPTIEMBRE
- 25 SEPT
- 11:00 a. m. | Débora Arango. Mirar sin miedo | Museo de Arte Moderno | Desde $23.000
- 6:00 p. m. | Noche Extendida (Cine y arte) | Museo de Arte Moderno | Boletería
- 26 SEPT
- 4:30 p. m. | Banda Sinfónica de Santa Rosa de Osos | Teatro Pablo Tobón | Entrada libre
- 5:00 p. m. | Concierto La Toma | Parque Biblioteca San Javier | Entrada libre
- 29 SEPT
- 7:00 p. m. | Obra: Solo cuando tengas frío | Teatro Metropolitano | Entrada libre
- 7:00 p. m. | Teatro: Pillow Man | Teatro Pablo Tobón | Inscripción previa
- 30 SEPT
- 7:00 p. m. | Concierto Agrupación Etnias | Teatro Pablo Tobón | Entrada libre
OCTUBRE
- 1 OCT
- 2:00 p. m. | Recorrido guiado en LSC | Museo de Antioquia | Entrada libre
- 3:30 p. m. | Taller: Cacería de colores | Museo de Antioquia | Inscripción previa
- 7:00 p. m. | Danza: La Mano Minera | Teatro Pablo Tobón | Inscripción previa
- 2 OCT
- 11:00 a. m. / 7:00 p. m. | Exposición «Un barrio llamado Colombia» (Apertura y Karaoke) | Barrio Colombia | Entrada libre
- 2:00 p. m. | Recorrido Queer | Museo de Antioquia | Inscripción previa
- 4:30 p. m. | Concierto: La Reina del Parque Berrío | Museo de Antioquia | Entrada libre
- 7:00 p. m. | Cantoalegre Filarmónico | Teatro Metropolitano | Boletería
- 3 OCT (Jornada cultural en Calle Calibío, Museo de Antioquia y Barrio Colombia)
- 10:00 a. m. – 12:00 p. m. | Ferias locales, diseño y recorridos | Calle Calibío | Entrada libre
- 10:00 a. m. | Festival El Perpetuo Socorro | Distrito Creativo | Inscripción previa
- 11:00 a. m. | Taller de estampación | Bodega Sura, Barrio Colombia | Entrada libre
- 2:30 p. m. | Teatro: La procesión (Cuadro vivo) | Calle Calibío | Entrada libre
- 3:00 p. m. | Banda Sinfónica de Girardota | Teatro Pablo Tobón | Entrada libre
- 3:00 p. m. | Dibujo en vivo (Urban Sketchers) | Calle Calibío | Entrada libre
- 3:30 p. m. | Taller de danza afrourbana | Calle Calibío | Entrada libre
- 5:00 p. m. | Música tropical y vinilos | Barrio Colombia | Entrada libre
- 5:30 p. m. | Concierto Enkelé (Cumbia y bullerengue) | Calle Calibío | Entrada libre
- 4 OCT
- 5:00 p. m. | Recorridos callejeros: ¡Sácame a pasear! | Múltiples escenarios | Inscripción previa
- 6 OCT
- 9:00 a. m. | Festival Naturaleza en Escena | Parque de la Conservación | Inscripción previa
- 7:00 p. m. | Teatro: Montes y Gallinazos | Teatro Pablo Tobón | Inscripción previa
- 8:00 p. m. | Filartechno (Clásica + Techno) | Teatro U. de Medellín | Boletería
- 7 OCT
- 4:00 p. m. | Danza: Quynza | Parque de la Conservación | Inscripción previa
- 7:00 p. m. | Cuarteto de Clarinetes Tres más Uno | Teatro Pablo Tobón | Entrada libre
- 8:00 p. m. | Concierto: Vicente García | Teatro Metropolitano | Boletería
- 8 OCT
- 11:00 a. m. | Arte efímero en tiza | Plaza Botero | Entrada libre
- 11:30 a. m. | Danza: Perdidos en la manada | Museo de Antioquia | Entrada libre
- 2:00 p. m. | Recorrido guiado | Plaza Botero | Entrada libre
- 3:30 p. m. | Taller de dibujo con modelo en vivo | Museo de Antioquia | Inscripción previa
- 9 OCT
- 2:00 p. m. | Teatro al aire libre / Pintura de caballete | Plaza Botero | Entrada libre
- 3:30 p. m. | Visita guiada exposición Débora Arango | Museo de Antioquia | Inscripción previa
- 4:00 p. m. | Micrófono abierto | Plaza Botero | Entrada libre
- 6:30 p. m. | Cortometraje y conversatorio | Punto Clave | Inscripción previa
- 10 OCT
- 11:00 a. m. – 2:00 p. m. | Talleres textiles y de intervención artística | Casa del Encuentro | Inscripción previa
- 11:06 a. m. | Cumbia y emprendimiento | Barrio Colombia | Entrada libre
- 3:00 p. m. | Banda Sinfónica El Bagre | Teatro Pablo Tobón | Entrada libre
- 5:00 p. m. | Noche de Cumbia | Barrio Colombia | Inscripción previa
- 13 OCT
- 7:00 p. m. | Teatro: Noctámbulo | Teatro Pablo Tobón | Inscripción previa
- 14 OCT
- 5:00 p. m. | Concierto Agrupación Llanurante | Teatro Pablo Tobón | Entrada libre
- 7:00 p. m. | Danza: Tango Negro | Teatro Pablo Tobón | Boletería
- 15 OCT
- 11:00 a. m. – 3:30 p. m. | Jornada artística y talleres | Plaza Botero / Museo de Antioquia | Entrada libre / Inscripción previa
- 4:00 p. m. – 6:00 p. m. | Conversatorios y laboratorio de escritura | Casa Museo Otraparte | Inscripción previa
- 7:00 p. m. | Danza: Antioquia Latina | Teatro Pablo Tobón | Inscripción previa
- 16 OCT
- 1:00 p. m. | Taller de piñatas ecológicas | Casa del Encuentro | Inscripción previa
- 4:00 p. m. | Recorrido urbano por Envigado | Casa Museo Otraparte | Entrada libre
- 6:00 p. m. | Cineforo sobre derechos de la mujer | Casa Museo Otraparte | Entrada libre
- 6:00 p. m. – 7:00 p. m. | Feria de arte a ciegas y DJ set | Barrio Colombia | Entrada libre
- 17 OCT (Noche de Librerías y Eventos Especiales)
- Mañana / Tarde (10:00 a. m. – 2:00 p. m.):
- Actividades infantiles, reapertura de salas, performances y talleres comunitarios en Otraparte, Parque Explora, Museo de Antioquia y Casa del Encuentro.
- Tarde (3:00 p. m. – 6:00 p. m.):
- Talleres de collage, dibujo, sellos/exlibris, origami, lectura, conversatorios y vinilos en Librería Musa, Palinuro, La Pascasia, Librería Cotidiana, Antimateria, Grammata y Teatro Pablo Tobón.
- Noche (6:00 p. m. en adelante):
- Programación general: Noche de Librerías en espacios independientes de Medellín con horario extendido.
- Destacados:
- 7:00 p. m. | Baile-Concierto Orquesta La Pascasia | Parque Explora | Boletería
- 7:00 p. m. | Charla/Cine con Víctor Gaviria | El Remanso de las Letras | Entrada libre
- 8:00 p. m. | Caminata literaria por Jericó | Jericó | $10.000 / Inscripción previa
- 9:00 p. m. | Concierto Tributo a Soda Stereo | Librero en Casa | Entrada libre
- 9:30 p. m. | Concierto Murakami Jazz | Ítaca Librería-Bar | Entrada libre
- 10:00 p. m. | Música del Pacífico con Carito del Viento | Caracol Restobar | Entrada libre
- 10:00 p. m. | Jam Musical (Rock/Salsa/Ska) | La Pequeña Gran Librería | Entrada libre
- 10:00 p. m. | Club de la medianoche (Cuentos de terror) | Antimateria | Entrada libre
- Mañana / Tarde (10:00 a. m. – 2:00 p. m.):
- 20 OCT
- 7:00 p. m. | Teatro: Violencia | Teatro Pablo Tobón | Inscripción previa
- 21 OCT
- 8:00 a. m. | Festival San Ignacio: Pasitos a la Obra | Centro de Medellín | Con invitación
- 7:00 p. m. | Concierto Carrangueros Algo Así | Teatro Pablo Tobón | Entrada libre
- 22 OCT
- 2:00 p. m. | Recorrido guiado | Plaza Botero | Entrada libre
- 7:00 p. m. | Concierto Cimarrón (Joropo) | Teatro Metropolitano | Boletería
- 23 OCT
- 3:00 p. m. | Concierto juvenil: La Ciudad que Suena | Teatro Pablo Tobón | Con invitación
- 6:00 p. m. – 7:00 p. m. | Conversatorios y vinilos | Barrio Colombia | Entrada libre
- 6:30 p. m. | Salsa y Rock: La Toma Tropical Rockers | Museo de Antioquia | Boletería
- 7:00 p. m. | Bar de Historias (Ciencia para adultos) | Parque Explora | Boletería
- 7:00 p. m. | Danza: Porrovía Barrio Candela | Hall 45, Manrique | Boletería
- 24 OCT
- 2:00 p. m. | Jornada de cartelismo y gráfica popular | Barrio Colombia | Entrada libre
- 4:00 p. m. | Festival Reina de Corazones (Música folclórica) | Teatro Metropolitano | Boletería
- 5:00 p. m. | Música y DJ sets en vivo | Barrio Colombia | Entrada libre
- 7:00 p. m. | Danza: Ritmo Candente | Teatro Pablo Tobón | Inscripción previa
- 25 OCT
- 11:00 a. m. | Sancocho de cierre de exposición «Un barrio llamado Colombia» | Barrio Colombia | Inscripción previa