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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Vuelven los cortes de agua a Medellín y crece la preocupación de comerciantes y habitantes

Vuelven los cortes de agua a Medellín y crece la preocupación de comerciantes y habitantes

Residentes y negocios de las comunas nororiental y centroriental advierten sobre los graves perjuicios económicos y las trabas operativas tras la suspensión del servicio de EPM.

Agua - servicios públicos
Agua - servicios públicos
Foto: Unsplash
Por: María José Bermúdez
|
Actualizado: 22 de sept, 2026

La medida, reactivada a partir de este martes en el horario de 8:00 p.m. a 4:00 a.m., cobija a 16 barrios que hacen parte del esquema uno definido por EPM, y se repetirá este 24 de septiembre. Los cortes afectan con mayor intensidad a negocios de comercio continuo y nocturno, como panaderías, pollerías y carnicerías, cuyos propietarios señalan que la falta de agua frena labores esenciales de aseo y manipulación de alimentos, además de dejar inhabilitados los servicios sanitarios para clientes y trabajadores.

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A esto se suma el impacto en los hogares: personas que laboran hasta altas horas de la noche afirman no contar con el tiempo suficiente para recolectar el líquido, viéndose obligados a comprar canecas de urgencia para mitigar el desabastecimiento.

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"Nosotros tenemos un negocio 24 horas en una panadería. Aunque la producción no es 24 horas, sino que es en el día, madrugamos mucho a trabajar, y normalmente 3 de la mañana no hay agua" "En mi casa hay que hacerle aseo diariamente, ya que tengo mascotas. Al llegar en la tarde, después del trabajo, toca llegar cansado a recoger agua para poder tener en la noche para poder hacerte comida", manifestaron los habitantes del barrio Las Estancias.

Los barrios incluidos inicialmente en la programación de cierres son Carpinelo, El Compromiso, La Avanzada y La Esperanza N.º 2 (Comuna Popular); La Cruz, María Cano-Carambolas, San José de la Cima N.º 1 y Versalles N.º 2 (Comuna Manrique); Campo Valdés, La Piñuela, Las Esmeraldas y Manrique Central (Comuna Aranjuez); Las Estancias, San Antonio y Villa Liliam (Comuna Villa Hermosa); y Barrios de Jesús en la Comuna Buenos Aires.

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Aunque la ciudadanía reconoce que las restricciones son necesarias ante la fuerza del Fenómeno de El Niño y las altas temperaturas que golpean a la población afectando también a adultos mayores y mascotas, los afectados insisten en que los cortes nocturnos trastocan de manera profunda su rutina diaria y la sostenibilidad de sus pequeños negocios.

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