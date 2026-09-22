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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Daño en una tubería dejó sin agua a varios sectores del Nororiente de Medellín: esto explicó EPM

Daño en una tubería dejó sin agua a varios sectores del Nororiente de Medellín: esto explicó EPM

EPM dispuso el suministro de agua potable mediante carrotanques para atender las necesidades de los habitantes de los barrios Campo Valdés y Manrique.

Daño en tubería de Medellín
EPM
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 22 de sept, 2026

A la expectativa del nuevo racionamiento de agua que anunció Empresas Públicas de Medellín, los habitantes del Nororiente de la capital de Antioquia no han podido recolectar agua debido a un dañó en una tubería de la conducción Villa Hermosa - Campo Valdés - Berlín, perteneciente a la red primaria de acueducto.

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De acuerdo con EPM, cuadrillas técnicas adelantan la evaluación del daño y ejecutan las labores necesarias para reparar la infraestructura. Además, profesionales de las áreas Ambiental y Social acompañan a los habitantes de la zona afectada por la avería.

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Por su parte, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, indicó en su cuenta de X que, “la válvula ya fue cerrada y nuestro equipo social adelanta el diagnóstico para identificar posibles viviendas o locales comerciales afectados y responderle a la gente”.

Hay que mencionar que la interrupción del servicio comenzó a las 5:00 de la tarde del 21 de septiembre y comprende sectores de los barrios Campo Valdés No. 2, Manrique Central No. 1 y No. 2, La Piñuela, Las Esmeraldas, El Pomar, La Salle y Las Granjas.

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Mientras avanzan los trabajos de reparación y así poder rehabilitar el suministro del agua lo más pronto posible, EPM dispuso el suministro de agua potable mediante carrotanques para atender las necesidades de los habitantes.

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La primera ruta cubrirá el sector entre las calles 71 y 77, entre las carreras 45 y 48A. La segunda estará entre las calles 78 y 85, entre las carreras 42A y 49, mientras que la tercera atenderá el área entre las calles 86 y 89, entre las carreras 44A y 49.

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