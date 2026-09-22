Daño en una tubería dejó sin agua a varios sectores del Nororiente de Medellín: esto explicó EPM

A la expectativa del nuevo racionamiento de agua que anunció Empresas Públicas de Medellín, los habitantes del Nororiente de la capital de Antioquia no han podido recolectar agua debido a un dañó en una tubería de la conducción Villa Hermosa - Campo Valdés - Berlín, perteneciente a la red primaria de acueducto.

De acuerdo con EPM, cuadrillas técnicas adelantan la evaluación del daño y ejecutan las labores necesarias para reparar la infraestructura. Además, profesionales de las áreas Ambiental y Social acompañan a los habitantes de la zona afectada por la avería.

Por su parte, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, indicó en su cuenta de X que, “la válvula ya fue cerrada y nuestro equipo social adelanta el diagnóstico para identificar posibles viviendas o locales comerciales afectados y responderle a la gente”.

Hay que mencionar que la interrupción del servicio comenzó a las 5:00 de la tarde del 21 de septiembre y comprende sectores de los barrios Campo Valdés No. 2, Manrique Central No. 1 y No. 2, La Piñuela, Las Esmeraldas, El Pomar, La Salle y Las Granjas.



Mientras avanzan los trabajos de reparación y así poder rehabilitar el suministro del agua lo más pronto posible, EPM dispuso el suministro de agua potable mediante carrotanques para atender las necesidades de los habitantes.

Publicidad

La primera ruta cubrirá el sector entre las calles 71 y 77, entre las carreras 45 y 48A. La segunda estará entre las calles 78 y 85, entre las carreras 42A y 49, mientras que la tercera atenderá el área entre las calles 86 y 89, entre las carreras 44A y 49.