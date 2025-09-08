Más de 100 indígenas embera se encuentran en situación de mendicidad en Medellín. Con casi 700 atenciones durante 2025 y la gestión para el retorno voluntario de más de 200 personas de esta comunidad a sus lugares de orígen, la Alcaldía los sigue atendiendo.

La situación de vulnerabilidad de varios sectores de población indígena que habita Medellín sigue generando preocupación entre las autoridades, especialmente en relación a actividades como la mendicidad.

Según el distrito, actualmente 104 miembros de la comunidad Embera Katio, es decir, el 1.8% de la población indígena que habita la capital antioqueña, se encuentra en esta situación donde también hay instrumentalización de menores de edad.

La presencia de menores en las calles de Medellín se ha convertido en una de las principales fuentes de ingresos de esta práctica por lo que el gerente de Etnias de la ciudad, Johnatan David Hernández Serna, pidió a la ciudadanía no sumarse a estas prácticas que siguen fomentando la desigualdad y exclusión social.

“Son unas familias que vienen instrumentalizando a los niños para ejercer la mendicidad y obtener recursos económicos. Queremos decirle a toda la ciudadanía en general que no apoyamos estas prácticas porque cuando apoyamos estas prácticas incrementamos la problemática”, agregó.

Desde el distrito el funcionario destacó que desde diferentes dependencias y programas institucionales siguen buscando garantizar condiciones dignas que favorezcan su bienestar y la preservación de sus identidades.

La administración reportó que desde 2024 y en lo corrido de 2025 han realizado 689 atenciones a miembros de esta población para restablecer sus derechos. De igual manera, ha gestionado un total de 212 retornos voluntarios a sus lugares de origen, 299 accesos a psico-orientación vocacional y ocupacional, 36 vinculaciones laborales, 48 acciones psicopedagógicas con apoyo integral y diferenciado y 63 vinculaciones al sistema educativo de niñas, niños, jóvenes y adultos.

Algunas zonas turísticas del centro de Medellín así como El Poblado y Laureles son los sectores en donde se concentran los mayores esfuerzos de las autoridades para continuar atendiendo a esta población.