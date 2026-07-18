Más de 520.000 vehículos se movilizarán por vías de Antioquia en puente festivo de Independencia

Las autoridades de tránsito y de infraestructura de Antioquia prepararon un operativo especial para atender la movilidad durante el puente festivo del 20 de julio, periodo en el que se estima la circulación de 523.000 vehículos por los seis principales ejes viales del departamento.

La Seccional de Tránsito y Transporte de Antioquia informó que desplegará un dispositivo de seguridad conformado por personal distribuido en 21 cuadrantes viales, esto con el propósito de prevenir siniestros y acompañar a los viajeros durante el fin de semana.

En materia de infraestructura, la Gobernación de Antioquia reportó que actualmente hay 20 frentes de trabajo con maquinaria atendiendo emergencias y puntos críticos en diferentes subregiones. Las intervenciones se desarrollan en corredores del Suroeste, Occidente, Oriente, Nordeste y Urabá, mientras que las vías con mayor flujo vehicular permanecen habilitadas, aunque con recomendaciones de transitar con precaución.

Entre las principales novedades está que persiste el cierre total de la vía Concordia–Betulia, a la altura del kilómetro 10+100, debido a una falla geológica activa. Para este corredor se recomiendan rutas alternas por Salgar, El Socorro, La Usa, Caicedo y Urrao, según el destino de los viajeros.



También continúa la restricción para vehículos de más de 17 toneladas sobre el puente Iglesias, por lo que este paso solo está habilitado para vehículos de las categorías I y II. Los camiones de mayor peso deberán utilizar como ruta alterna el corredor Medellín–Bolombolo–Santa Fe de Antioquia–La Pintada.

Como parte del plan de movilidad, el Túnel de Oriente operará con tránsito unidireccional entre las 5:00 p. m. y las 9:00 p. m., en sentido Rionegro–Medellín, los días domingo 19 y lunes 20 de julio. Además, el lunes habrá reversible en la vía La Mansa–Primavera entre las 3:00 p. m. y las 6:00 p. m., mientras que la ciclovía de Las Palmas mantendrá la circulación reducida a un carril durante la mañana del domingo y el lunes.