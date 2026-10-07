Medellín alza la voz contra el abuso sexual infantil con valla con caso de condenado Stefan Correa

Con un enorme aviso con la foto de Stefan Correa, condenado a cadena perpetua por explotación sexual de menores de edad, Medellín sigue dando la lucha contra el abuso de niños, niñas y adolescentes. La valla fue puesta en pleno sector de El Poblado con el mensaje, “ni lo intentes, es un delito”

Uno de los temas que las autoridades en Medellín han puesto como prioridad en los últimos años ha sido la lucha contra la explotación sexual de menores de edad y, por ello, las estrategias de prevención no han parado, por el contrario, se han masificado.

Publicidad

Es el caso de una enorme valla que fue instalada cerca al Parque Lleras y en donde se ve una foto de Stefan Correa, un ciudadano estadounidense condenado a cadena perpetua por explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en Medellín.

Le puede interesar: Fiscalía logra judicialización de 275 personas por presuntos delitos sexuales contra menores



El caso de este hombre se convirtió en el primer extranjero condenado a cadena perpetua en los Estados Unidos y ahora se volvió en la cara del rechazo de las agresiones contra los menores de edad con el mensaje “Don’t even try it, it’s a crime” o “Ni lo intentes, es un crimen”. Además, se lee, “no permita que su rostro sea el siguiente que aparezca aquí”.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, ha sido insistente en la importancia de la condena contra Stefan Correa que habría visitado la capital de Antioquia en más de 45 oportunidades.

Publicidad

Sobre la importancia de este tipo de vallas, hay que mencionar que solamente el año pasado se logró la captura de 26 personas relacionadas con la explotación sexual de menores de edad, de los cuales 6 casos fueron de ciudadanos extranjeros.

Según las cifras de la Alcaldía de Medellín, en lo corrido del 2026 ya han sido capturadas 13 personas por este delito que se ha convertido en una opción de las autoridades y por ello las pancartas, los controles en el aeropuerto internacional José María Córdova y otras estrategias.