Medellín declara emergencia hospitalaria por millonarias deudas a centros asistenciales

En Medellín declararon la emergencia hospitalaria tras la suspensión de atención a usuarios de Nueva EPS en varios centros asistenciales de la ciudad y el incumplimiento a una acción popular desde el año anterior. Según el alcalde Federico Gutiérrez la medida permitirá tramitar con mayor urgencia casos de pacientes críticos. Deudas de EPS con la red hospitalaria de la ciudad ascienden a $2.5 billones.

Con el paso de los meses y a pesar de las acciones judiciales, en la ciudad de Medellín se recrudece el panorama del sistema de salud, una situación que ha llevado a las autoridades a tomar nuevas medidas para afrontar el complejo panorama.

Así lo indicó el alcalde Federico Gutiérrez, quien describió el panorama como una verdadera crisis humanitaria ante la falta del giro de recursos por parte de las EPS a los diferentes centros asistenciales, públicos y privados, de la ciudad.

Según el mandatario, la deuda con toda la red de salud asciende a 2.57 billones de pesos, de los cuales el 84% corre por cuenta de la Nueva EPS, Savia Salud y el ADRES, todas entidades dependientes del Gobierno nacional.



"Antes decíamos que estábamos en cuidados intensivos en el sistema de salud, y ya ni siquiera eso. Estamos frente a un colapso real, una crisis humanitaria, y un Gobierno nacional que politiza el sistema mientras la gente muere, esperando atención", dijo el alcalde Gutiérrez.

Por esta razón, el mandatario anunció la declaración de emergencia hospitalaria para la ciudad, lo que en términos prácticos, según la secretaria de Salud del distrito, Natalia López, permitirá adoptar estrategias para garantizar, así como agilizar, los trámites y atenciones de los pacientes más críticos.

"Deben hacer unas gestiones para agilizar el giro de las camas y las altas tempranas, así como activar todos los procesos de atención domiciliaria para poder llevar pacientes que pueden terminar sus tratamientos de manera domiciliaria y poder desocupar las camas en los hospitales y en las clínicas", afirmó la funcionaria.

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La nueva medida implementada por la administración de la capital antioqueña se conoce en medio del complejo panorama que enfrentan particularmente afiliados a la Nueva EPS tras el reciente anuncio de instituciones como la Clínica Cardio Vid y el Hospital Alma Mater de restringir los servicios a esta población por falta de pago.

Nuevamente el alcalde Gutiérrez solicitó al Gobierno nacional el cumplimiento de una acción popular con incidente de desacato a favor desde inicios de este año.

El mandatario destacó que sigue en juego la vida de miles de pacientes con trámites regresados, esperando atención o procedimientos, así como la entrega de medicamentos de primera necesidad para sus tratamientos.