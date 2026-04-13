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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Medellín evalúa nuevas medidas para lograr pagos al sistema de salud

Medellín evalúa nuevas medidas para lograr pagos al sistema de salud

Esto se da, cabe recordar, en medio de polémica entre la ADRES y el alcalde de la capital antioqueña, Federico Gutiérrez.

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