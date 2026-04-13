Medellín evalúa nuevas medidas para lograr pagos al sistema de salud

Mientras la ADRES anunció que podría tomar medidas legales contra Federico Gutiérrez por supuesta difamación, el alcalde de Medellín indicó que evaluará nuevas medidas para sanar las millonarias deudas de EPS con la red de salud pública de la ciudad

La nueva polémica entre el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el Gobierno nacional tiene que ver con las millonarias deudas de las EPS que no solo enfrentaron al mandatario con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, sino también con la ADRES a quien acusó de negligencia.

Tras las declaraciones de Gutiérrez, fue la misma ADRES quien señaló a través de su cuenta de X que, “ante las falsedades públicas hechas por el alcalde de Medellín, el director de la ADRES está ante el dilema de si iniciar una demanda por difamación, ya que afecta de manera directa la imagen de una entidad comercial del Estado”.

Ante las posibles repercusiones por su palabras en X, el mandatario local señaló que a los pacientes no les están dando los medicamentos, lo que complica la atención en centros asistenciales en donde según Gutiérrez las personas se mueren por falta de atención.



"Estos tras de gordos, hinchados. Estos estos tipos son muy descarados. Mire, el gobierno Petro destruyó el sistema de salud. La gente se está muriendo, y salen los descarados de la ADRES a decir que me van a denunciar a mí. No, no, no, es que nosotros ya los denunciamos a ellos, y tienen que pagar", señaló el mandatario.

El alcalde de Medellín aseguró que tomará medidas legales para poder recuperar la carta perdida por las millonarias deudas de las EPS intervenidas por el Gobierno nacional que solo en la Nueva EPS son cerca de 50.000 millones de pesos para la red hospitalaria pública.

Hay que mencionar que recientemente se conoció que en la capital de Antioquia se suspendió los servicios para los pacientes del Hospital Alma Máter y la Clínica Cardiovid afiliados a la Nueva EPS que solo al Hospital General de Medellín le adeuda 48.000 millones de pesos.