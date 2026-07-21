Medellín será sede alterna de la Presidencia: albergará a Procolombia y el Escudo de las Américas

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, anunció en Medellín que la ciudad concentrará parte de la operación de su gobierno con la instalación de una sede alterna de la Presidencia, el traslado de la sede principal de ProColombia y la ubicación en la capital antioqueña de la sede nacional del Escudo de las Américas, un acuerdo de cooperación con Estados Unidos para combatir el crimen organizado y el narcotráfico.

Durante un encuentro con el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y los 125 alcaldes del departamento, en materia de seguridad el mandatario destacó la importancia de que la ciudad albergue la sede colombiana del Escudo de las Américas, al ser una estrategia binacional con ese país para enfrentar el narcotráfico y las estructuras criminales.

“Aquí en Medellín está la cabeza de la serpiente del narcotráfico y del crimen organizado. Desde aquí, desde Medellín y desde el área metropolitana salen la mayoría de órdenes al resto del país, así que nos vamos a concentrar en Medellín para luchar contra el crimen como debe ser. Se someten o se les da de baja como en derecho corresponde”, expuso.

También confirmó que ProColombia trasladará su sede principal a Medellín, argumentando que la ciudad representa el desarrollo, el emprendimiento y el dinamismo económico del país. Entretanto, la sede alterna de la Presidencia funcionará en el Palacio Rafael Uribe Uribe, tras un ofrecimiento de la Gobernación, como parte de su propósito de gobernar desde las regiones y no únicamente desde Bogotá.



“También vamos a tener una sede alterna de la presidencia. Vamos a tener una sede alterna en Barranquilla, otra en el suroccidente, en Cali, y una sede en Medellín. Gracias, querido gobernador, por ese ofrecimiento, y estoy feliz de poder despachar gran parte del tiempo desde aquí, desde Medellín”, detalló.

Los anuncios se dieron tras un empalme territorial de más de cuatro horas con los mandatarios locales, en el que también se revisaron proyectos de infraestructura, salud, seguridad y desarrollo regional que el nuevo Gobierno buscará priorizar durante su administración.

Desde su empalme regional en Medellín, De la Espriella agregó que esa ciudad será la sede principal de Colombia como parte del Escudo de las Américas, iniciativa del gobierno de Donald Trump contra el narcotráfico.



La capital antioqueña también albergará la sede de Procolombia… pic.twitter.com/STsthQSNRR — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) July 21, 2026