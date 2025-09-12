Medellín tendrá varios cierres viales este fin de semana por la Fiesta del Libro

En el norte de Medellín habrá cierres viales por la realización de la tradicional Fiesta del Libro en inmediaciones del Jardín Botánico. Tenga en cuenta los horarios y recomendaciones de las autoridades

Para garantizar la seguridad de los asistentes y facilitar el montaje y desmontaje de la infraestructura de la Fiesta del Libro y la Cultura, la Alcaldía de Medellín, a través de la Secretaría de Movilidad, adoptará cierres viales en la zona de Carabobo Norte.

Durante el desarrollo del evento, que se realizará entre las 10:00 de la mañana del viernes 12 de septiembre y las 9:00 de la noche del domingo 21 de septiembre, se mantendrá cerrado el tramo de la calle 77 entre la carrera 52 (Carabobo) y la carrera 53 (avenida del Ferrocarril).

Para las labores de montaje, los cierres ya están operando, y el desmontaje se hará desde la medianoche del lunes 22 de septiembre y hasta el mediodía del miércoles 24 de septiembre.

Se dispondrá de agentes para acompañar las actividades, garantizar la seguridad de los usuarios viales y orientar a quienes transiten por los sectores aledaños a los cierres. Recomendaron utilizar vías alternas y preferir el transporte público para facilitar el acceso y la movilidad en la zona.

Cierres viales en Medellín. Foto: Alcaldía de Medellín.

La Secretaría de Movilidad hizo un llamado a atender las indicaciones de los agentes de tránsito, respetar la señalización, y planear con anticipación los recorridos por esta zona del Norte de la ciudad.