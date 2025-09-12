En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Universidad Nacional
Jair Bolsonaro
Charlie Kirk
Metro de Bogotá

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Medellín tendrá varios cierres viales este fin de semana por la Fiesta del Libro

Medellín tendrá varios cierres viales este fin de semana por la Fiesta del Libro

Los cierres viales serán para garantizar la seguridad de los asistentes y facilitar el montaje y desmontaje de la infraestructura de la Fiesta del Libro y la Cultura.

fiesta-del-libro-medellin-foto-alcaldia.jpg
Fiesta del Libro en Medellín.
Foto: Alcaldía de Medellín.
Por: Danilo Arias Henao
|
Actualizado: septiembre 12, 2025 06:48 p. m.

En el norte de Medellín habrá cierres viales por la realización de la tradicional Fiesta del Libro en inmediaciones del Jardín Botánico. Tenga en cuenta los horarios y recomendaciones de las autoridades

Para garantizar la seguridad de los asistentes y facilitar el montaje y desmontaje de la infraestructura de la Fiesta del Libro y la Cultura, la Alcaldía de Medellín, a través de la Secretaría de Movilidad, adoptará cierres viales en la zona de Carabobo Norte.

Durante el desarrollo del evento, que se realizará entre las 10:00 de la mañana del viernes 12 de septiembre y las 9:00 de la noche del domingo 21 de septiembre, se mantendrá cerrado el tramo de la calle 77 entre la carrera 52 (Carabobo) y la carrera 53 (avenida del Ferrocarril).

Para las labores de montaje, los cierres ya están operando, y el desmontaje se hará desde la medianoche del lunes 22 de septiembre y hasta el mediodía del miércoles 24 de septiembre.

Se dispondrá de agentes para acompañar las actividades, garantizar la seguridad de los usuarios viales y orientar a quienes transiten por los sectores aledaños a los cierres. Recomendaron utilizar vías alternas y preferir el transporte público para facilitar el acceso y la movilidad en la zona.

cierres viales medellin fiesta del libro.jpg
Cierres viales en Medellín.
Foto: Alcaldía de Medellín.

La Secretaría de Movilidad hizo un llamado a atender las indicaciones de los agentes de tránsito, respetar la señalización, y planear con anticipación los recorridos por esta zona del Norte de la ciudad.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Noticias de hoy

Cierres viales

Publicidad

Publicidad

Publicidad