Megaoperativo en Medellín dejó 10 personas capturadas y más de 200 armas blancas incautadas

Un procedimiento de las autoridades en Medellín permitió dar un duro golpe a la delincuencia con la captura de 10 personas, más de 200 armas blancas retiradas de las calles, 1.700 gramos de estupefacientes incautados y una motocicleta recuperada.

La megaintervención contó con la participación de más de 150 uniformados, quienes desplegaron capacidades de prevención, vigilancia e investigación criminal en zonas como Niquitao, la plazoleta Rojas Pinilla, Tejelo, Cundinamarca y la avenida De Greiff.

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Durante la jornada se realizaron registros a personas, acciones que permitieron capturar en flagrancia a ocho personas por diferentes delitos, entre ellos fuga de presos, lesiones personales, receptación y hurto.

"Como resultado de estas acciones, logramos la captura de 8 personas por diferentes delitos, entre ellos tenemos fuga de presos, lesiones personales, receptación y hurto. Además, materializamos la captura de 2 personas por orden judicial. Un hombre de 26 años requerido por el delito de violencia intrafamiliar, y otro de 41 años por acto sexual abusivo", el coronel Richard Fajardo, comandante de la Policía Metropolitana.



Uno de los principales objetivos de la intervención fue retirar de circulación elementos que pudieran ser utilizados para cometer hechos violentos y por ello fueron retiradas más de 200 armas blancas y 115 personas fueron trasladadas por protección.

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Las autoridades también realizaron controles en establecimientos abiertos al público, que terminaron con cinco suspensiones temporales de la actividad económica por incumplimientos de las normas.