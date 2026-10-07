En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Fondo Milagro
Fomag
Lionel Messi
Selección Colombia
WhatsApp Turismo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Megaoperativo en Medellín dejó 10 personas capturadas y más de 200 armas blancas incautadas

Megaoperativo en Medellín dejó 10 personas capturadas y más de 200 armas blancas incautadas

Durante los procedimientos se suspendió la actividad de cinco establecimientos comerciales.

Megaoperativo en Medellín.jpg
Policía Metropolitana del Valle de Aburrá
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 7 de oct, 2026

Un procedimiento de las autoridades en Medellín permitió dar un duro golpe a la delincuencia con la captura de 10 personas, más de 200 armas blancas retiradas de las calles, 1.700 gramos de estupefacientes incautados y una motocicleta recuperada.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

La megaintervención contó con la participación de más de 150 uniformados, quienes desplegaron capacidades de prevención, vigilancia e investigación criminal en zonas como Niquitao, la plazoleta Rojas Pinilla, Tejelo, Cundinamarca y la avenida De Greiff.

Últimas noticias

protestas puerto berrio
Antioquia

Ignorados y sin pago: médicos de Puerto Berrío cumplen una semana en paro y bloquean vía férrea

FOMAG en Medellín.jpg
Antioquia

Así es el calvario de los pacientes del FOMAG en Medellín, aseguran sentirse "humillados"

Publicidad

Durante la jornada se realizaron registros a personas, acciones que permitieron capturar en flagrancia a ocho personas por diferentes delitos, entre ellos fuga de presos, lesiones personales, receptación y hurto.

"Como resultado de estas acciones, logramos la captura de 8 personas por diferentes delitos, entre ellos tenemos fuga de presos, lesiones personales, receptación y hurto. Además, materializamos la captura de 2 personas por orden judicial. Un hombre de 26 años requerido por el delito de violencia intrafamiliar, y otro de 41 años por acto sexual abusivo", el coronel Richard Fajardo, comandante de la Policía Metropolitana.

FOMAG en Medellín.jpg
Antioquia

Así es el calvario de los pacientes del FOMAG en Medellín, aseguran sentirse "humillados"

VALLA STEFAN MEDINA- SUMINISTRADA.jpg
Antioquia

Medellín alza la voz contra el abuso sexual infantil con valla con caso de condenado Stefan Correa

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Uno de los principales objetivos de la intervención fue retirar de circulación elementos que pudieran ser utilizados para cometer hechos violentos y por ello fueron retiradas más de 200 armas blancas y 115 personas fueron trasladadas por protección.

Publicidad

Las autoridades también realizaron controles en establecimientos abiertos al público, que terminaron con cinco suspensiones temporales de la actividad económica por incumplimientos de las normas.

Relacionados

Valle de Aburrá

Medellín

Policía Nacional

Publicidad

Publicidad

Publicidad