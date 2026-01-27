Misión médica y escuelas afectadas por combates en Briceño: 50 personas están desplazadas

Violencia en Briceño deja cerca de 50 personas desplazadas y afectaciones a la Misión Médica y a las instituciones educativas aledañas a la zona donde se registraron combates entre las disidencias de alias 'Calarcá' y el Clan del Golfo. El gobernador solicitó al Ejército que retome cuanto antes el control de la zona.

De nuevo el municipio de Briceño, en el Norte de Antioquia, es epicentro de una crisis humanitaria por los enfrentamientos armados que se vienen registrando desde el pasado sábado entre las disidencias de alias 'Calarcá' y el Clan del Golfo, en zona rural.

De acuerdo con la Gobernación de Antioquia, estos combates han afectado de manera directa el normal funcionamiento del Centro de Salud de la vereda El Roblal, limitando la atención médica de la comunidad aledaña, pues el personal de la salud tuvo que salir de la zona. Además, afectó 28 sedes educativas, poniendo en riesgo la continuidad académica de 375 estudiantes, quienes tuvieron que suspender las clases presenciales y continuarán con educación semiescolarizada.

Ante la situación, el gobernador Andrés Julián Rendón pidió al Ejército mantener su presencia en la zona rural para garantizar la seguridad de la población. El secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Martínez.



“Allí hay un enfrentamiento entre estructuras del clan del Golfo, la subestructura Edgar Edgar Madrid Benjumea y el frente Edgar Amílcar Grimaldos varón del ELN. Estos enfrentamientos tanto en el Magdalena Medio en el sector rural de Yondó, como en Briceño lo que lo lleva a enfrentarse es el control del territorio”, aseguró el secretario Martinez.

El gobernador recordó que desde octubre pasado el Ejército se había comprometido a permanecer en la zona para garantizar la seguridad de los campesinos de las áreas más apartadas.

En ese sentido, insistió en que la Fuerza Pública no debe retirarse sin que existan condiciones reales de protección para la población civil del municipio de Briceño, donde su alcalde Noé Espinosa aclaró que ya no hay confinamiento, pues los medios de transporte ya pudieron entrar a las veredas afectadas. El secretario Martínez reiteró la petición a las autoridades.

“El Ejército va a copar el corregimiento de Pueblo Nuevo y el corregimiento de travesías, porque ya en las auras en este momento tengo entendido que hay tropas de la cuarta brigada. Vamos a solicitar que la Policía estudie la posibilidad de instalar una estación de policía en uno de estos corregimientos”, agregó.

Por su parte, en un comunicado, el ente departamental reiteró que ningún actor ilegal puede arrogarse el control de los territorios ni someter a las comunidades al miedo, el confinamiento o el desplazamiento. También enfatizó que la salud y la educación son derechos inviolables que deben ser respetados conforme a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario.

