Fallo condenatorio contra jefes del ELN por secuestro de periodistas en el Catatumbo en 2016

Un juez penal especializado profirió sentido de fallo condenatorio contra integrantes del autodenominado Comando Central (Coce) del ELN y otros cabecillas de esa guerrilla por el secuestro de siete periodistas y dos trabajadores de medios de comunicación ocurrido en la región del Catatumbo, en Norte de Santander, entre los años 2016 y 2017. La decisión se adoptó tras la valoración de las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación durante el juicio oral.

De acuerdo con el fallo, los hechos investigados afectaron tanto a comunicadores colombianos como a periodistas extranjeros, y obedecieron a una directriz impartida por la cúpula del grupo armado ilegal con el propósito de ejercer control territorial en el municipio de El Tarra y zonas aledañas, así como restringir el ejercicio profesional de informar en una región estratégica para el ELN.

Entre las víctimas se encuentra la periodista Salud Hernández Mora, secuestrada el 21 de mayo de 2016 mientras realizaba labores periodísticas en el Catatumbo. Dos días después, el 23 de mayo de 2016, fueron secuestrados el periodista Diego Alonso D’Pablos Aranda, su camarógrafo Carlos Alberto Melo Calderón y el conductor Jhon de Jesús Reales Barrera. Ese mismo día, también fueron retenidos Diego Fernando Veloza Duque y los locutores de una emisora comunitaria William del Carmen Mora Trujillo y María Zulay Ropero.

A estos casos se sumó el secuestro de los periodistas de Países Bajos Derk Johanes Bolt y Eugenio Ernest Marle Follender, ocurrido el 17 de junio de 2017, también en el Catatumbo, cuando adelantaban un trabajo periodístico en la zona.



La investigación fue dirigida por una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, quien logró demostrar que las retenciones, así como otros actos de violencia e intimidación, respondieron a una política definida por los máximos jefes del ELN para imponer censura armada, limitar la presencia de la prensa y enviar un mensaje de control a la población y a los medios de comunicación.

Con base en ese acervo probatorio, el juez declaró responsables por los delitos de rebelión, secuestro simple y secuestro extorsivo, todas las conductas agravadas, a los integrantes del Coce Nicolás Rodríguez Bautista, alias 'Gabino'; Eliécer Herlinton Chamorro Acosta, alias 'Antonio García'; Israel Ramírez Pineda, alias 'Pablo Beltrán'; y Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía, alias 'Pablito'.

Asimismo, fueron hallados responsables los cabecillas del Frente de Guerra Nororiental Leinner José Franco Pérez, alias Marcos o Barbas, y José Yuli Ávila Fierro, alias Cuyo o Jaguar, quienes habrían tenido participación directa en la ejecución de las órdenes en terreno.