Blu Radio  / Judicial  / Fallo condenatorio contra jefes del ELN por secuestro de periodistas en el Catatumbo en 2016

Fallo condenatorio contra jefes del ELN por secuestro de periodistas en el Catatumbo en 2016

Los hechos investigados afectaron tanto a comunicadores colombianos como a periodistas extranjeros, y obedecieron a una directriz impartida por la cúpula del grupo armado ilegal con el propósito de ejercer control territorial.

