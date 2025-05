Mujer denunció acoso mientras montaba bicicleta en Las Palmas de Medellín: ya investigan

Denuncian acoso a mujeres ciclistas en vía Las Palmas de Medellín. Una de ellas narró cómo fue víctima de tocamientos. El alcalde Federico Gutiérrez anunció que las autoridades están al frente de la situación para dar con los responsables de estos actos.

Sobre la denuncia

Una jornada de entrenamiento en bicicleta por la avenida Las Palmas en Medellín terminó en un caso de acoso por parte de un motociclista a Daisy López, quien narró que no es la primera vez que le sucede una situación de acoso similar en la calle.

Según detalló la mujer, los casos se han registrado cuando estando montando bicicleta, el conductor de moto disminuye la velocidad y le toca las nalgas, lo que ha hecho sentir vulnerable e insegura para desarrollar su actividad.

La ciclista aficionada indicó que, cuando contó en redes sociales, lo que le sucedió después fue que decenas de mujeres le escribieron narrando también sus malas experiencias cuando estaban en vía pública.

"No me ha pasado ni una ni dos, son tres veces que no puedo montar, porque desde una moto me coge la nalga y me toca. Dios mío, o sea, esto tiene que parar. Yo no sé si le ha pasado a mucha gente, muchas mujeres sobre todo, pero por favor, tiene que haber una campaña, tiene que haber algo que hacer para que el abuso contra las mujeres pare acá. Estoy cansada", detalló la denunciante”, dijo.

Ante este caso, el alcalde Federico Gutiérrez señaló que ya las autoridades están al frente de la situación para dar con los responsables y admitió que estos hechos no deberían registrarse contra ninguna mujer, más aún cuando se presenta en espacios públicos.

No más acoso o abuso en contra nuestras mujeres.

Lo que le pasó a Daisy y a le pasa a muchas mujeres es indignante.

Mi rechazo absoluto y mi solidaridad.

Algunos imbéciles creen que eso es gracioso o que es normal. Ni lo uno, ni lo otro.

— Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) May 18, 2025

"Rechazo total y que definitivamente esto sí constituye un acoso y un abuso contra nuestras mujeres. Ya la Fuerza Pública, nuestra Policía, tiene una consigna muy clara también, ubicar a estas personas y tienen que hacerse responsables por sus actos", dijo el mandatario local.

Según registros del Observatorio de Igualdad de Género para las Mujeres de Medellín, en cuanto al acoso sexual, se reportaron 81 casos en 2022, 85 en 2023, 75 en 2024 y 14 este año. Aunque la tendencia es a la baja, el subregistro persiste, por lo que la alcaldía señaló que la ciudad ha fortalecido mecanismos como la Línea 123 Mujer y puntos de denuncia en terminales y centros de transporte.

A su vez, 889 mujeres reportaron haber sido víctimas de violencia en el espacio público en 2022; la cifra aumentó a 1.030 en 2023 y comenzó a disminuir a 750 en 2024 y a 214 en lo corrido de 2025.