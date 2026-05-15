Mujer en Antioquia exigía $ 500.000 a su exnovio policía para no publicar foto íntima: la capturaron

Mujer le pidió 500.000 pesos a su exnovio policía por no publicar material íntimo y la capturaron en Venecia, Antioquia. Las autoridades en el departamento la sorprendieron cuando recibía el efectivo; otros dos presuntos miembros del Clan del Golfo señalados de ese delito fueron capturados en Barbosa y Concordia

Durante un operativo de la Policía en el Suroeste de Antioquia fue capturada una mujer, expareja sentimental de un miembro de esa institución, cuando se disponía a recibir 500.000 pesos que le había exigido a cambio de no divulgar videos de carácter íntimo, lo que es considerado un delito.

Según detallaron las autoridades, la víctima corresponde es un patrullero activo, quien venía siendo objeto de presiones y exigencias económicas por parte de la hoy capturada.

#Video una mujer fue capturada al pedirle $500.000 pesos a su exnovio, un policía, para no publicar material íntimo y la capturaron en @veneciaant #Antioquia. Las autoridades la sorprendieron cuando recibía el efectivo junto a otros dos sujetos. #MañanasBlu @Policiantioquia pic.twitter.com/10snZBCqMC — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) May 15, 2026

“Los hechos se registraron cuando la presunta responsable expareja sentimental de la víctima se disponía a recibir la suma de la acción operativa permitió la intervención oportuna y la materialización de la cultura en flagrancia de esta persona. Invitamos de esta manera a la comunidad a denunciar cualquier hecho relacionado con extorsión o constreñimiento a través de la línea gratuita nacional 165 del Gaula", señaló el coronel Luis Muñoz, comandante de la Policía Antioquia.



En otro operativo, en zona urbana de los municipios de Barbosa y Concordia fueron capturados alias 'Sebas' y alias 'Papa', presuntos integrantes del Clan del Golfo requeridos por los delitos de extorsión agravada y concierto para delinquir con fines de extorsión.

De acuerdo con las investigaciones adelantadas por la Policía Nacional en Antioquia, alias 'Sebas' tendría una trayectoria criminal aproximada de dos años dentro de esta estructura criminal, desempeñándose presuntamente como uno de los principales dinamizadores de cobros extorsivos y acciones de presión contra las víctimas en diferentes sectores.

Por su parte, alias 'Papa' registraría una trayectoria criminal cercana a un año y sería el encargado de apoyar la materialización de las exigencias económicas ilegales mediante actos de intimidación dirigidos a las víctimas. Se estableció que las rentas criminales derivadas de estas actividades ilícitas oscilarían entre los 500 mil y 5 millones de pesos mensuales.