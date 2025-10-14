Murió Gabriel Taborda, vigilante que fue brutalmente golpeado en Ciudad Bolívar, Antioquia

Luego de luchar por más de 10 meses por su vida en Medellín falleció Gabriel Taborda, el vigilante de 66 años que fue brutalmente golpeado en el municipio de Ciudad Bolívar. A la fecha han sido capturados cinco de los siete agresores de este adulto mayor.

El 8 de diciembre de 2024 quedó registrado en video la brutal golpiza que le dieron a Gabriel Ángel Taborda Laverde de 66 años, un vigilante que se encontraba parado en una calle del municipio de Ciudad Bolívar cuando fue abordado por varios hombres que luego de un cruce de palabras lo golpearon de manera salvaje.

En su momento el adulto mayor fue trasladado hasta el centro asistencial de Ciudad Bolívar, no obstante, la gravedad de las heridas hicieron que Taborda fuera remitido con urgencia hasta Medellín en donde batalló por su vida hasta las últimas horas cuando confirmaron su deceso, casi 10 meses después del despiadado ataque.

Sobre los responsables del atroz crimen se sabe que las autoridades han identificado a siete personas, cinco que ya fueron capturadas. El coronel Óscar Rico, comandante de la Policía Antioquia, habló sobre el último detenido en hechos ocurridos en mayo de este año.



“Gracias a un trabajo de apoyo por nuestra señal de investigación criminal, se establece la identidad de su sujeto alias Ibarguen, 34 años de edad, quien es reconocido, tiene una orden de captura por tentativa de homicidio agravado”, dijo el coronel Rico.

Hay que recordar que el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, ofreció en su momento hasta 50 millones de pesos de recompensa para los responsables de la agresión que ya no será juzgada ante las autoridades correspondientes como una tentativa de homicidio, sino como homicidio.

Finalmente, hay que mencionar que todo indicaría a que el ataque que terminó con trágico desenlace se habría dado porque días antes el mismo Taborda había logrado prevenir un robo, hecho por el que las siete personas tomaron represalias con la brutal golpiza.