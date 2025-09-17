Investigan caso de abuso sexual contra una adulta mayor en Ciudad Bolívar, Antioquia

En el municipio de Ciudad Bolívar, Suroeste de Antioquia, las autoridades tratan de determinar las circunstancias de un caso de agresión sexual de la que fue víctima una mujer de 63 años de edad.

Según el reporte preliminar de las autoridades, la adulta mayor, natural de Betulia, llegó en la madrugada del pasado 15 de septiembre hasta las instalaciones del Hospital La Merced requiriendo atención médica y refiriendo que había sido abusada sexualmente.

Los hechos se habrían registrado en zona urbana de la localidad, al parecer, cuando la víctima departía con otras personas, según el coronel Luis Muñoz, comandante encargado de la Policía Antioquia.

"Estaba con otras personas y del lugar donde llegó, pues, al parecer, llegó con ciertas dolencias al hospital, y allá pues manifestando es que la habían violado. Todos los médicos, pues llamaron a la patrulla para reportar la situación y proceder a la verificación", manifestó el uniformado.

Tras certificarse por parte del centro de atención la agresión sexual y tras interponer la respectiva denuncia, las autoridades desplegaron diferentes capacidades para dar con el paradero de los responsables de este hecho.

La administración municipal también confirmó que se activó una ruta psicosocial para garantizar el acompañamiento a la víctima.