Alerta en Ciudad Bolívar por brote de varicela en internos de la Estación de Policía

Autoridades de gobierno y salud en el municipio de Ciudad Bolívar avanzan en la atención de una situación que tiene en riesgo a los privados de la libertad en la estación de Policía de esta localidad del Suroeste de Antioquia.

Esto, luego de que ocho reclusos resultaron diagnosticados con varicela, una enfermedad altamente contagiosa y caracterizada por fiebre y erupciones en la piel.

El alcalde de Ciudad Bolívar, León Darío Acevedo, explicó que ya se realizó un cerco epidemiológico para evitar la propagación de la enfermedad y junto a funcionarios de la Secretaría de Salud del departamento y del hospital local La Merced, avanzan en la atención de los internos afectados que se encuentran fuera de peligro.

"A todos los familiares que tienen allá en los precios cuidados de la libertad, les damos el parte de tranquilidad, porque efectivamente, inmediatamente tuvimos conocimiento, activamos los protocolos y hoy les podemos garantizar que están muy bien a nivel de salud", destacó el mandatario.

Como una de las principales medidas preventivas para hacer frente a esta contingencia sanitaria, se dispuso la suspensión temporal de visita a los privados de la libertad por parte de sus familiares para evitar nuevos contagios que, incluso, lleguen a otras zonas del municipio.