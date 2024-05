Murió motociclista que había quedado herido tras desprendimiento de rocas en vía Amagá- Bolombolo

Se confirmó la muerte del conductor de moto que había quedado herido cuando el pasado sábado parte de la montaña se desprendió y cayó sobre la vía Amagá- Bolombolo, hechos que causaron la muerte de la mujer que lo acompañaba.

Y es tras ser trasladado con heridas de gravedad al Hospital Manuel Uribe Ángel de Envigado, el motociclista falleció, según confirmó la Seccional de Tránsito y Transporte de Antioquia.

La situación se registró en el sector La Sinifaná de la autopista Pacífico 1, vía que conecta al Suroeste de Antioquia con Medellín, cuando las rocas se desprendieron sobre la pareja.

Ante esto, el gobernador Andrés Julián Rendón le pidió al Gobierno nacional que se resuelva el pleito entre Covipacífico y la ANI para que se habilite la vía, destacando que Pacífico 1 es una vía superior con más de 32 kilómetros de doble calzada.

"Voy a seguir insistiendo e incomodando. Accidentes como el que infortunadamente se presentó entre el tramo que conduce de Amagá a Bolombolo podrían evitarse si pudiéramos poner a funcionar la totalidad de Pacífico 1", dijo el gobernador.

Seccional de Tránsito y Transporte de Antioquia

"¿Por qué no se pone a funcionar?, pues por una pelea que tiene el concesionario COVID-Pacífico con el Gobierno nacional a través de la ANE. ¿Hasta cuándo, señores? Por favor, lleguen a un acuerdo urgentemente. Los antioqueños y los colombianos merecemos que una obra que ya registra ejecuciones superiores al 92%", agregó Rendón, en un video publicado en su cuenta de X.

Este no es el primer caso que se presenta en la zona, pues hace ocho días una roca impactó a un bus que llevaba a bordo pasajeros, aunque no hubo heridos ni muertos.

Por ello, comunidades y gremios de la zona lamentaron los hechos que cobraron una vida humana y le reclamaron a la Agencia Nacional de Infraestructura que abra la unidad funcional de Pacífico 1, entre Camilo C -La Albania, que ya fue terminada, pero aún no ha sido habilitada, para que no haya más riesgo.