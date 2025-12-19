Música sacra, alumbrados y deporte: la agenda navideña que vive Antioquia este fin de semana

La música lidera la programación para este fin de semana en el departamento, que sigue abriendo espacios en diferentes municipios para disfrutar la época navideña.

En cuanto a música, Jardín será el epicentro en el departamento con el cierre este sábado, desde las 7 de la noche, de la gira Colombia es Música Sacra, que culminará su recorrido en la Basílica Menor ubicada en el parque principal del municipio

La directora de la gira detalló de qué podrán disfrutar quienes asistan a este espacio musical, ahí en el Suroeste.

"Lo mejor de las músicas sagradas propias de cada uno de los territorios que tenemos en nuestro país, y por supuesto, pues, visibilizando estos lugares que, aunque han han sido afectados por el conflicto armado, pues, hoy por hoy son lugares para disfrutar", indicó.

Por otra parte, en temas navideños, el Rionegro ya prendió sus alumbrados e invitan a los turistas a que se dejen cautivar por un espectáculo de luces, sonidos y paisajes que celebran lo mejor de la Navidad.



Claudia Angarita, Gerente de ESO Rionegro, sugirió un recorrido para visitar los alumbrados de este importante municipio del Oriente, que también será sede de las finales del Torneo IMER Clausura 2025.

"Visítenos desde la glorieta Ipanema hasta la glorieta del Comando de Policía, pasando por paisajes del agua, el Parque del Espíritu Santo y el Parque de San Antonio", afirmó.

Otra oferta navideña será en Medellín con el cierre, todo este fin de semana, de la producción ‘Canción de Navidad’ en el Teatro Pablo Tobón Uribe, con esta obra que tiene como objetivo resaltar el verdadero significado de la época.

Finalmente, en temas deportivos, resalta que Medellín albergará, el próximo domingo, una nueva versión de la Carrera Atlética Navideña Cotrafa, con distancia de 12 kilómetros.