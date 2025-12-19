En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ataque Aguachica
Petro y Maduro
Luis Fernando Velásco y Ricardo Bonilla
Director seccional Dian

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Música sacra, alumbrados y deporte: la agenda navideña que vive Antioquia este fin de semana

Música sacra, alumbrados y deporte: la agenda navideña que vive Antioquia este fin de semana

Rionegro y Medellín son los municipios que concentran los eventos para la oferta cultural entre el 19 y el 21 de diciembre.

Publicidad

Publicidad

Publicidad