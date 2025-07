Ni la fe los salvó: roban tienda religiosa en Medellín; hasta desnudaron al administrador del local

Ni la fe los salvó: hombres armados hurtaron una tienda religiosa y hasta hicieron desnudar al administrador del establecimiento. Según denunciaron los afectados, se calcula que las pérdidas económicas rondan los 7 millones de pesos

En el almacén El Vaticano, ubicado en el Centro de Medellín, se vivió un robo de película, dos hombres armados hurtaron aproximadamente 7 millones de pesos, se llevaron relojes, celulares, joyas, dinero y hasta los tenis del gerente.

Según relató a Blu Radio, Osvaldo González, administrador del almacén El Vaticano, los ladrones lo intimidaron con un arma de fuego a él y a dos personas más que estaban en la tienda, entre esas la dueña del local, una señora de 94 años, a quien le arrebataron su celular.

“Ese día estaba con el celular y fue cuando ya vio el tipo encima que le arrebató el celular y ya procedió a quitarle su bolso, a sacarle sus pertenencias, a sacar el dinero que tenía”, relató.

Lo más curioso del robo, según relató el administrador, es que los ladrones lo encerraron en el baño y le quitaron el pantalón y los tenis, para después hurtarle estas mismas prendas.

“Me encerraron en el baño después de que me quitaron el reloj, me quitaron la billetera y me obligaron a quitarme el blue jean y los tenis que también se lo llevaron y el morral, todo”, agregó.

La ciudadanía ha pedido mayor presencia de las autoridades en la zona, pues afirman que son recurrentes los robos que se reportan en esta parte de la ciudad, recordemos que hace menos de un mes, cerca de este mismo establecimientos, también fue vandalizada y hurtada la Catedral Metropolitana, donde las pérdidas económicas fueron de 30 millones de pesos.