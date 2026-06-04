“Ni un voto más, ni un voto menos”: gobernador de Antioquia al terminar el escrutinio

La Gobernación de Antioquia informó que el escrutinio de la primera vuelta presidencial tuvo una coincidencia del 100 % con el preconteo. Andrés Julián Rendón aseguró que no hubo, “ni un voto más, ni un voto menos”

Luego de la polémica que se generó en Colombia tras las declaraciones de Gustavo Petro, en donde insinuó un posible fraude en los resultados de la primera vuelta presidencial donde Abelardo de la Espriella le ganó a Iván Cepeda, en Antioquia se dio un parte de tranquilidad sobre los resultados.

Fue el mismo gobernador Andrés Julián Rendón quien a través de su cuenta de X aseguró que, “en Antioquia el resultado del preconteo de votos tuvo una correspondencia de 100% con el escrutinio. Precisión a toda prueba”.

Pero allí no quedó el mensaje del mandatario porque aprovechó para avivar el continuo enfrentamiento con Gustavo Petro, insistiendo que, “¡ni un voto más, ni un voto menos! Tenemos un sistema confiable y transparente. Pero, un mal perdedor en el ocupante de la Casa de Nariño”.



Otra personalidad política que rápidamente salió en respuesta al presidente de la República fue el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien defendió la labor de la Registraduría Nacional del Estado Civil y los resultados de las elecciones.

“Lo que no puede quedar aquí es que el propio presidente de la República de una forma irresponsable ponga en duda los resultados electorales del pasado domingo cuando los escrutinios ya han mostrado la realidad y que esos son los votos y que hubo transparencia en las elecciones”, aseguró Gutiérrez.

Entre la información entregada se puedo constatar que hubo 204 actas que tenían algún tipo de tachaduras, 23 sobres entregados en mal estado y 17 actas de 15.801 que tenían menos de dos firmas.