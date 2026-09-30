Odisea en urgencias de Medellín: madre lleva tres días esperando atención médica para su hija

La crisis en el sistema de salud sigue dejando escenas desgarradoras en Medellín. Un video que circula masivamente en redes sociales muestra la desesperación de una madre que, entre lágrimas, implora atención médica urgente para su hija en la sala de espera de un centro asistencial.

Los hechos, de acuerdo con el reporte ciudadano, se habrían registrado en el Hospital La María, ubicado en el barrio Castilla, en la comuna 5 de la capital antioqueña.

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En las imágenes se escucha el llanto y los gritos de auxilio de la mujer, quien asegura que lleva cerca de tres días esperando a que los médicos atiendan a la menor sin que hasta el momento reciba respuesta del personal de salud.

"Yo necesito descanso, por favor, por favor, por favor. Yo necesito descansar. Yo necesito que mi hija descanse. Eso no es justo. No me importa que duerma aquí, pero que ella descanse. Ese pie está más hinchado, está más morado, tiene ampollas", fueron algunas de las frases que esta madre gritaba pidiendo ayuda al personal medico.



La situación escaló cuando un guardia de seguridad del centro hospitalario reprendió a la persona que grababa el video, exigiéndole que detuviera la grabación, mientras la madre continuaba clamando por ayuda para su hija en medio de la impotencia y la mirada de otros pacientes.

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Este caso vuelve a encender las alarmas sobre el colapso y las demoras en la red hospitalaria de la ciudad, obligando a la ciudadanía a visibilizar a través de las redes sociales la falta de respuestas oportunas en las urgencias médicas.