Extraña desaparición de joven en Andes, Antioquia: ofrecen $50 millones para encontrarla

A través de su cuenta de X, el gobernador de Antioquia,Andrés Julián Rendón, confirmó que la administración seccional está dispuesta a entregar hasta 50 millones de pesos por información que sirva para dar con la ubicación de Valentina Posada Mazo, una jóven de 22 años que desapareció hace cuatro días en Andes. Presuntamente la joven salió de su trabajo en la noche del 1 de agosto y nunca volvió a aparecer.

La información entregada de forma preliminar indica que Posada labora en un supermercado del Suroeste de Antioquia y que cuando acabó su turno sobre las 7:00 p. m. del 1 de agosto se dirigió a su vivienda como era habitual, sin embargo, minutos después se perdió el rastro de la mujer de 22 años.

Valentina Posada

Antioqueños: ofrecemos hasta $50 millones de recompensa por información que nos permita encontrar a Valentina Posada. El Secretario de Seguridad de Antioquia, General (R) Luis Eduardo Martínez, está en contacto con la familia de la joven mujer. https://t.co/FBvObn1ZUC — Andrés Julián (@AndresJRendonC) August 4, 2024

A la par de que el secretario de Seguridad de Antioquia, general (r) Luis Martínez, encabeza el proceso de búsqueda, la familia de Posada también está ofreciendo 10 millones de pesos para quien brinde información que permita hallar a la mujer. Según los mensajes que circulan por WhatsApp, las personas que sepan algo de la joven se pueden comunicar al 3136929556.

Valentina Posada Mazo Foto suministrada

Hay que recordar que esta no es la única desaparición que se ha registrado en el último mes en Antioquia, puesto que hace menos de 20 días se informó que dos menores de edad desaparecieron en San Rafael y Dabeiba y, de momento, no hay noticia de ellas. Hablamos de Kendall Arbeláez de 9 años y de Elsy Carupia de 12 años por quienes se ofrecieron recompensas millonarias, no obstante, no se ha recibido información que permita dar con su ubicación.

Sobre el caso de Valentina Posada, las autoridades no descartan que su desaparición tenga que ver con el actuar criminal de esta subregión del departamento en donde la violencia y la disputa del territorio por parte de grupos delincuenciales se ha recrudecido en los últimos días.