Papá de Mateo Pérez le había pedido no ir a esa zona: "Me dijo que estaría protegido"

La tragedia de la familia Pérez en Yarumal, Antioquia, ha conmovido a la opinión pública tras conocerse los detalles de la desaparición y presunta muerte de Mateo Pérez, un estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional.

En diálogo con Mañanas Blu, Carlos Pérez, padre del joven, relató cómo intentó evitar que su hijo viajara al municipio de Briceño para realizar un trabajo periodístico en una zona de alto riesgo.



El último consejo de un padre

Don Carlos recordó con tristeza la última conversación que sostuvo con su hijo antes de que este emprendiera el viaje que terminó en tragedia. Al ser la única persona con la que Mateo habló antes de partir, don Carlos le aconsejó que no fuera a ese lugar por el peligro que representaba.

Sin embargo, el joven, confiado en la seguridad del Estado, desestimó la advertencia: “Él dijo que que él tenía que ir, que porque la policía estaba allá el ejército y que el ejército protegía”.

Mateo Pérez. Suministrada.

Esta confianza en la protección institucional chocó con la cruda realidad de la zona, donde incluso las autoridades han impedido el ingreso de la familia para buscarlo.



Según relató el padre, les advirtieron que intentar entrar a Briceño por su cuenta representaría un riesgo inminente: “si nosotros íbamos era otro problema para ellos porque corríamos mucho peligro”, por lo cual les indicaron que “hacíamos más quedándonos aquí que yendo allá”.



La pérdida de la esperanza

El dolor de la familia se ha transformado en una resignación amarga ante la falta de noticias positivas. Al ser consultado sobre si aún albergaba la esperanza de encontrar a Mateo con vida, don Carlos fue tajante y profundamente conmovido: “La verdad sí, señor. La verdad sí”, afirmó al confirmar que ya no espera encontrarlo vivo.

A pesar de este panorama, las pertenencias del joven fueron recuperadas gracias a una comisión en la que participó la Iglesia Católica y el reconocido fotógrafo Jesús Abad Colorado. Estas personas se pusieron a disposición de la familia y acudieron al hotel donde Mateo se había hospedado en Briceño para traer sus objetos personales de vuelta a Yarumal.



Un joven "inquieto" y apasionado por el servicio

Mateo Pérez es recordado por su padre como un joven sumamente activo que no se quedaba "de balde" mientras esperaba el inicio de sus prácticas profesionales en la universidad. A falta de un empleo formal en su área, el estudiante mostró su faceta emprendedora en su propia casa: “En el garaje puso una mesa y como aquí al frente hay una escuela, empezó a vender ensaladas de frutas y todas esas cositas y todo se bandeaba”.

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