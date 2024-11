Pareja homosexual denunció agresión mientras caminaba por el occidente de Medellín

Un nuevo hecho de violencia de género contra una pareja homosexual en la ciudad de Medellín generó rechazo en redes sociales y tras su denuncia las autoridades avanzan en las investigaciones.

La situación ocurrió en la carrera 90 con la avenida San Juan, en el occidente de Medellín, cuando Javier Carrera, quien hizo público el incidente, iba para el gimnasio con su pareja. muy cerca de su casa. Sin embargo, relató que recibieron varios insultos por su orientación sexual de parte de cuatro personas que estaban en un taller de motos de la zona.

La solicitud de respeto por parte de Carrera para él y para su pareja habría generado enojo en los señalados victimarios quienes pasaron de las palabras a la acciones y, además de retenerlo para golpearlo, obligaron a su acompañante a que mirara la manera en la que le pegaban.

"Yo he venido agarrado de mano con mi pareja y nos dijeron un poco de cosas feas y simplemente por pararme y decir que por favor me respetara nos agarraron entre todos y nos golpearon horrible. Nunca me había pasado esto en mi vida", relató en medio de su impotencia el afectado.

Como consecuencia de la agresión, Carrera terminó con varias lesiones en su cabeza y en sus manos por lo que pusieron la respectiva denuncia ante la Fiscalía General, mientras que la policía está tras la búsqueda de los responsables del hecho.

Durante 2024 las autoridades ya reportan más de 500 denuncias de agresiones contra miembros de la población LGBTIQ+ en la ciudad.