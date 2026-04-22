Pasajero en Medellín evitó pagar una carrera y apuñaló a taxista

Un nuevo hecho violento en contra de un conductor de taxi ocurrió en la capital antioqueña. En medio de los hechos también resultó herida una mujer que se encontraba cerca del lugar en el que ocurrió la situación.

Todo comenzó en el centro de la ciudad, donde un ciudadano solicitó un servicio de taxi. La carrera tenía como destino el sector conocido como Llanaditas, en el barrio Villa Hermosa.

Al terminar el servicio, el conductor del taxi, identificado como Hever Daniel Álvarez, de 44 años de edad, le hizo el cobro respectivo de la carrera a su pasajero y este, de inmediato, se abalanzó en contra del conductor propinándole varias heridas con arma blanca en su cuerpo: uno de sus brazos y en el abdomen.

De acuerdo con información otorgada por algunos de los testigos de este ataque, el victimario emprendió la huida, y en su camino se topó con una mujer a la cual también le propinó una herida, mientras que otra alcanzó a ser intimidada, pero logró ocultarse en una vivienda antes de ser agredida.



Finalmente, el conductor del taxi, igual que la mujer lesionada, fueron trasladados a centros asistenciales cercanos y pocas horas después fueron dados de alta.

En cuanto al responsable de esta agresión, con información ciudadana la policía pudo identificarlo y avanzan en su búsqueda tras huir más la oriente hacia el sector de El Faro y el cerro Pan de Azúcar.