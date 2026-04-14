Supuesto taxista sacó machete y amenazó a una persona en plena vía pública de Medellín.

Diferentes casos de intolerancia han sido los protagonistas de varios videos que se han hecho virales en Medellín y, por ello, la preocupación de las autoridades porque no han sido situaciones aisladas, sino que parece ser un dolor de cabeza cada vez más recurrente entre la ciudadanía.

El último caso ocurrió en la zona rosa de El Poblado, en donde un supuesto taxista es captado por cámaras cuando empuñaba un machete y amenazaba a otro hombre que no le quedó más remedio que protegerse usando el mismo vehículo.

En el video se ve como el agresor intenta en repetidas ocasiones perseguir con el arma en la mano a la otra persona que logra esquivar los ataques en repetidas ocasiones ante la mirada de propios y extraños que pasaban por la concurrida zona de la calle 10.

Tras varios minutos de provocaciones e insultos de los dos protagonistas del video se ve como llegan efectivos de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá para calmar la situación y evitar que pasara a mayores debido al evidente enojo de la persona que llevaba el machete.



En las imágenes se logra apreciar que una vez llegaron los uniformados, que habrían sido advertidos por la misma ciudadanía, obliga a que el agresor suelte el arma y en ese momento ante el intento de golpearse con puños y patadas, las autoridades tuvieron que actuar.

Mientras que el hombre que esquiva los intentos de ataque fue reducido en un lado de la acera, la persona que empuñaba el machete fue golpeada con una de los bastones, hecho que es investigado, pues se busca conocer por qué el uniformado reaccionó de esa manera ante la pelea en vía pública.

De momento se desconoce cuál fue el motivo que generó el altercado que fue prontamente resuelto por la intervención de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.