En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Presidente Gustavo Petro
Paro predial
Elecciones Perú
Traslado cabecillas cárcel Itagüí

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Enviaron a prisión a hombre señalado de abusar y luego asesinar a una mujer en Medellín

Enviaron a prisión a hombre señalado de abusar y luego asesinar a una mujer en Medellín

La víctima fue hallada sin signos vitales en un hotel de la capital de Antioquia.

Enviado a la cárcel por abusar y asesinar a una mujer en Medellín.jpg
Foto: Fiscalía General de la Nación
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 14 de abr, 2026

La Fiscalía General de la Nación informó que un juez de control de garantías envió a la cárcel a Luis Alberto Álvarez Sierra, quien es el presunto responsable de asesinar a una trabajadora sexual de 20 años en la ciudad de Medellín.

Los hechos ocurrieron hace apenas unos días cuando la mujer ingresó con Álvarez a la habitación de un establecimiento comercial ubicado en la zona céntrica de la ciudad. Allí ambas personas estuvieron toda la noche, sin levantar sospechas o llamar la atención de nadie.

Las investigaciones adelantas por las autoridades correspondientes lograron determinar que el hombre salió al día siguiente, 7 de abril, con el pretexto de comprar el desayuno para ambos, pero hubo algo que levantó la sospecha de los empleados del lugar: Álvarez salió con un costal.

Tras varias horas y viendo que el hombre nunca regresó al establecimiento comercial, los trabajadores del lugar advirtieron a la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá que llegó al sitio, entró a la habitación y halló el cuerpo sin vida de la mujer.

Lea también:

  1. Lluvias en Medellín.jpg
    Lluvias en Medellín.
    Suministrada
    Antioquia

    Cerca de 100 familias en Medellín no han evacuado sus viviendas a pesar del riesgo por lluvias

  2. Mesa de paz de la cárcel de Itagüí
    Suministrada por Espacio de Conversación Socio-Jurídica para la Paz Urbana de Medellín y el Valle de Aburrá.
    Antioquia

    Decisión de trasladar cabecillas de cárcel de Itagüí tras fiesta vallenata genera dudas en Medellín

Según el dictamen médico, la mujer tenía heridas en diferentes partes de cuerpo producidas con arma cortopunzante y, además, tenía signos de abuso sexual y estrangulamiento, que habría sido el motivo de su muerte.

Tras conocerse estos hechos y luego de que Álvarez fuera capturado mediante una orden judicial, se le fue imputado los delitos de feminicidio, acceso carnal violento y hurto calificado, todas las conductas en modalidad agravada.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Antioquia

Valle de Aburrá

Medellín

Feminicidio

Fiscalía General de la Nación

Publicidad

Publicidad

Publicidad