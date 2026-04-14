Enviaron a prisión a hombre señalado de abusar y luego asesinar a una mujer en Medellín

La Fiscalía General de la Nación informó que un juez de control de garantías envió a la cárcel a Luis Alberto Álvarez Sierra, quien es el presunto responsable de asesinar a una trabajadora sexual de 20 años en la ciudad de Medellín.

Los hechos ocurrieron hace apenas unos días cuando la mujer ingresó con Álvarez a la habitación de un establecimiento comercial ubicado en la zona céntrica de la ciudad. Allí ambas personas estuvieron toda la noche, sin levantar sospechas o llamar la atención de nadie.

Las investigaciones adelantas por las autoridades correspondientes lograron determinar que el hombre salió al día siguiente, 7 de abril, con el pretexto de comprar el desayuno para ambos, pero hubo algo que levantó la sospecha de los empleados del lugar: Álvarez salió con un costal.

Tras varias horas y viendo que el hombre nunca regresó al establecimiento comercial, los trabajadores del lugar advirtieron a la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá que llegó al sitio, entró a la habitación y halló el cuerpo sin vida de la mujer.



Según el dictamen médico, la mujer tenía heridas en diferentes partes de cuerpo producidas con arma cortopunzante y, además, tenía signos de abuso sexual y estrangulamiento, que habría sido el motivo de su muerte.

Tras conocerse estos hechos y luego de que Álvarez fuera capturado mediante una orden judicial, se le fue imputado los delitos de feminicidio, acceso carnal violento y hurto calificado, todas las conductas en modalidad agravada.