Peaje Las Palmas: Gobernador de Antioquia advierte sanciones por protestas y no pago

Ante las protestas ciudadanas lideradas por habitantes de Envigado para exigir la eliminación del peaje de Las Palmas al considerar que afecta su movilidad y costo de vida, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se pronunció y lanzó una advertencia contra quienes pretendan cruzar el corredor vial sin cancelar la tarifa correspondiente.

"Vehículo que pase sin pagar tendrá su comparendo. Antioqueños, no se presten a intereses mezquinos y fletados de gente que no es de la zona. Paguen el peaje, cumplan la ley que es lo correcto”. A partir del 1º de agosto, el Invías comienza a administrar estas vías del oriente del departamento", manifestó.

Recordemos que la movilización contó con el respaldo del senador Luis Carlos Rúa, quien acudió al lugar vistiendo su característico traje de “Elefante Blanco” para apoyar la protesta pacífica. El congresista ha criticado fuertemente la operación del peaje, señalando que la cercanía de apenas 1,5 kilómetros con el peaje de El Escobero constituye una carga económica injusta para los usuarios frecuentes que conectan el Valle de Aburrá con el Oriente antioqueño.

Esta tensión social coincide con un cambio administrativo clave: a partir del 1 de agosto, el peaje de Las Palmas pasa a manos del Instituto Nacional de Vías (Invías), tras finalizar la concesión que mantuvo Devimed S.A. desde 1996, sin que hasta el momento se haya definido si la entidad nacional mantendrá o eliminará de forma definitiva el cobro.