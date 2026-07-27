Suspensión de pago electrónico en peajes de Copacabana y Las Palmas solo será por horas

Invías aclaró que la suspensión del pago electrónico en peajes de Copacabana y Las Palmas solo será por unas horas. Devimed dejará de ser la concesión de estos dos puntos, tras 20 años, por lo que ya serán operados por el Gobierno nacional

La suspensión temporal del pago electrónico en los peajes de Copacabana y Las Palmas, que comenzará el próximo 1 de agosto, ha generado inquietud entre los usuarios frecuentes de estos corredores viales, por lo que en las últimas horas tanto Flypass como el Instituto Nacional de Vías (Invías) aclararon que se trata de una medida transitoria asociada al cambio de administración de la concesión Devimed hacia el Gobierno Nacional.

Flypass explicó que la interrupción del recaudo electrónico no obedece a una decisión de la empresa, sino al proceso de migración tecnológica y operativa que deberá realizar el nuevo administrador de los peajes. Mientras se completa esa transición, ninguna de las plataformas de pago electrónico podrá operar en las estaciones de Copacabana, sobre la autopista Medellín–Bogotá, y Las Palmas, en la vía hacia El Retiro.

La compañía señaló que espera que la suspensión sea de corta duración y recomendó a los usuarios llevar efectivo para evitar contratiempos durante los desplazamientos.



Por su parte, Invías desmintió versiones difundidas en redes sociales según las cuales el cobro en efectivo se extendería por un tiempo indefinido. La entidad aseguró que esa modalidad solo será necesaria durante algunas horas mientras se adelanta la transición técnica del sistema de recaudo y que, una vez concluido ese procedimiento, volverán a estar disponibles los demás medios de pago habilitados.

Además, el Instituto pidió a la ciudadanía consultar únicamente los canales oficiales y evitar la difusión de información falsa que pueda generar confusión entre los usuarios del corredor vial.

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Actualmente, más de 16.500 vehículos utilizan diariamente Flypass en ambos peajes, donde el pago electrónico representa hasta el 70 % de las transacciones en horas pico, según cifras de la compañía.