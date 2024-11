Pese a negociar durante seis horas con el Gobierno, sigue paro de mineros en Chocó

Indefinido seguirá siendo el paro de mineros, que adelantan manifestaciones en Novita, Lloró, El Atrato, Tadó, Cértegui y Quibdó, en Chocó, por lo que consideran falta de voluntad política del Gobierno nacional para ofrecer soluciones para los pequeños y medianos, quienes adelantan labores con maquinaria, además de los consejos comunitarios y las comunidades.

Los manifestantes tienen bloqueada la vía entre Quibdó e Istmina, a la altura del municipio de El Atrato, pese a que este miércoles se adelantó un espacio de diálogo entre Mesa Minera Permanente del Chocó y la viceministra Johana Rocha, además de la Gobernación de ese departamento, tras no lograrse una acuerdo sobre el pliego de peticiones, que remitieron desde el 28 de octubre.

Una de la razones está en que el río Atrato es sujeto de derechos, punto en el que el Gobierno estaría incumpliendo, según dijo Ariel Antonio Quinto Murillo, presidente de la Federación de Pequeños Mineros del Chocó. Pero el listado de peticiones también incluye un plan de formalización y regulación para su labor, reactivación de las solicitudes de regularización y formalización radicadas por mineros tradicionales del territorio, la no destrucción de las unidades de producción minera, el reconocimiento de los Consejos Comunitarios como autoridades ambientales, además de que cese la estigmatización de los mineros ancestrales como criminales.

Por ahora, piden la presencia del ministro del Interior, el de Defensa y la ministra de Ambiente Susana Muhammad para poder lograr una concertación.

"El gobierno viene vociferando y diciendo que está formalizando mineros, pero son los mineros parejeros, que no necesitan formalización, que con solo inscribirse en la alcaldía tienen ya, les da la garantía para que sigan trabajando. Entonces no entendemos, se están engañando al pueblo colombiano, nosotros necesitamos que se formalice la minería mecanizada, de pequeña y mediana escala", manifestó el vocero de los mineros.

Quinto Murillo también denunció que en Colombia se siguen dando concesiones mineras a grandes empresas, sin que se lleva a cabo la consulta previa a la ciudadanía, como dicta la ley; lo que se suma a que sus reclamos no quedaron incluidos en el reciente paro minero de Antioquia (Bajo Cauca) y Bolívar.

"Y sucede que los bonos ambientales también ya están en manos de unos pocos. Pregunto, ¿qué va a hacer la comunidad si acá no hay más fuente de empleo? Creemos que el medio ambiente hay que cuidarlo, pero el medio ambiente se cuida con planificación del desarrollo minero. Si no hay la formalización, no podemos planificar desarrollo minero", cuestionó.

Finalmente, desde el ministerio de Minas manifestaron su voluntad “para atender y resolver las solicitudes de las comunidades mineras de manera pacífica y construir soluciones”. A la par, la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, manifestó que se siguen evaluando las peticiones.