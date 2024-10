Polémica en Itagüí: asesor del alcalde se habría ido de viaje a EEUU sin licencia

En el municipio de Itagüí hay una controversia por el exconcejal Gerson Colorado, uno de los 18 asesores del alcalde Diego Torres, que viajó a Estados Unidos sin pedir un permiso e igualmente habría recibido su salario durante su estadía fuera del país.

Los concejales de oposición León Mario Bedoya, Camilo Valencia y Orlando Ramírez denunciaron que la alcaldía, en un derecho de petición que suministraron a Blu Radio, aceptó que el asesor no contaba con permisos, lo que ha generado indignación teniendo en cuenta que devenga un salario cercano a los 10 millones de pesos mensuales y estaba contratado bajo la modalidad de libre nombramiento y remoción.

Al respecto, el concejal Bedoya manifestó que remitió un oficio a la Contraloría Municipal, para que solicite a Migración Colombia las fechas en las que viajó Colorado.

"Él fue remunerado durante todo este tiempo, al parecer, y cae entonces la responsabilidad de preguntar: '¿cómo un funcionario de este rango nadie lo controla?', que no está asistiendo a laborar, que no presenta un informe, que no cumple con el manual de funciones", manifestó Bedoya.

Publicidad

Bedoya cuestionó por qué el alcalde requiere de 18 asesores, además de otros 8 que tiene el Instituto de Deportes, que se estima le costarían al municipio durante el cuatrienio 22.000 millones de pesos.

"Como desconsolador ante las necesidades sociales del municipio, consideramos que para pagar favores políticos no debería destinarse una suma de dinero tan representativa, sabiendo que en Itagüí hay tantas necesidades sociales", aseguró el concejal.

Publicidad

Volviendo al tema del asesor, este llevaría dos meses fuera del país, por ello Blu Radio consultó a la alcaldía de Itagüí que a través de su equipo de comunicaciones, indicó que Colorado, “fue declarado insubsistente el 8 de octubre, por decisión del señor alcalde” a través de un acto administrativo. También señalaron que tras conocerse la denuncia, supuestamente dos días después, le dieron traslado a la oficina de Control Interno Disciplinario, para su respectiva indagación.