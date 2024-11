Polémica por contrato de $113 millones para mejorar la imagen del Concejo de Medellín

Polémica por un contrato por 113 millones de pesos para campaña publicitaria que busca mejorar la imagen del Concejo de Medellín. Teniendo en cuenta que concejales tienen de manera orgánica un buen alcance en las redes sociales, critican que se tenga que recurrir a recursos públicos.

Críticas le han llovido al Concejo de Medellín, luego de que se conociera un contrato que firmó la corporación con la agencia de comunicaciones Duende, para que adelante un diagnóstico y campaña publicitaria que permita mejorar la percepción que tiene la ciudadanía sobre su labor.

Fueron 113 millones los que pactaron las partes, en un documento firmado por el secretario general, Conrado de Jesús Torres Graciano, como ordenador del gasto, bajo la modalidad de contratación directa. Uno de los puntos que llama la atención es que en el análisis del sector, se evidencia que el Concejo de Medellín no ha utilizado este tipo de servicio en los últimos dos años, y que en el año inmediatamente anterior no se requirió porque "no se había identificado la necesidad". A ello, se suma que estas labores se ejecutarán hasta diciembre, según reza el contrato.

Una de las que criticó este convenio fue la abogada Gloria Jaramillo, conocida por ser opositora de Daniel Quintero, y quien dejó ver su descontento porque se usen recursos públicos para este fin, habiendo tantas necesidades apremiantes en la ciudad.

“¿Quieren mejorar la imagen? Denle la dignidad y altura que el cargo merece, dejen de actuar como adolescentes en redes sociales y en las sesiones, respeten a la ciudad y a las personas que la integran sin importar su orilla política, y por último, y no menos importante, cuiden lo público porque es de todos”, manifestó la abogada en su cuenta de X.

🍿🍿Existen tan pocas necesidades en Medellín para que el ⁦@ConcejoMedellin⁩ se tenga que gastar 113 millones en servicios profesionales para diagnóstico de marca y campaña publicitaria para mejorar su imagen? 🤷‍♀️🤷‍♀️sean serios🤬🤬sigan así y cada vez les va a salir más caro pic.twitter.com/wWZ1NJYrVB — TYCHE® (@Tyche78Tyche) November 6, 2024

Volviendo al polémico contrato, uno de los argumentos que se usa en los estudios previos para contratación directa, que datan del 18 de septiembre, señala que tras el cambio de logo institucional y que Concejo esté renovado en más del 80 % de sus integrantes, “resulta oportuno y pertinente realizar un diagnóstico de marca y una campaña que permita mejorar la imagen, favorabilidad y reconocimiento del Concejo Distrital de Medellín ante sus grupos de valor”.

Frente a la elección de la sociedad Duende S.A.S., indica el documento que por contar con la "idoneidad y experiencia en actividades relacionadas con lo requerido en el Concejo Distrital, es justificable su contratación bajo la modalidad directa".

"Innovar con una nueva narrativa y una nueva estrategia de comunicación pública, con mensajes cercanos y acordes con las necesidades de las nuevas audiencias, permitirá conectar de una mejor forma con la ciudadanía, lo que en últimas redunda en un mayor conocimiento del quehacer misional del Concejo y en su reconocimiento y reputación en el ámbito local, regional y nacional”, se lee en otra parte del documento.

Blu Radio se comunicó con el presidente del Concejo de Medellín, Andrés Tobón, para conocer su versión sobre este contrato y a través de su equipo de trabajo manifestó que no es de su competencia, porque “el presidente de la corporación no es ordenador del gasto y no suscribe ningún contrato”.