Polémica por decisión de borrar mural sobre La Escombrera: habla promotor de grafiti

El reciente borrado del mural 'Las cuchas tienen razón', que buscaba -según artistas- visibilizar la memoria de las víctimas de desaparición forzada en Medellín, ha generado un amplio debate en la ciudad.

En medio de ese debate en la capital antioqueña, Rafael Núñez, promotor de la obra y experto en memoria histórica, expresó su posición en una entrevista con Mañanas Blu, conducida por Néstor Morales.

Núñez destacó la relevancia del mural, afirmando que su objetivo principal era reivindicar a las personas desaparecidas: "Lo más importante es que los restos son de personas que están dadas por desaparecidas. La historia la han contado quienes ganan la guerra y tienen posición de poder", dijo.

La obra, ubicada en un espacio simbólico, fue concebida como un llamado de atención sobre la necesidad de encontrar y dignificar a las víctimas, explicó el convocante del grafiti: "Es un hecho histórico al que las personas deberían estarle dando revuelo. Lo importante no es saber hoy cuáles son los victimarios, sino que se encuentran cuerpos de personas desaparecidas", agregó.

El promotor del mural resaltó que este proyecto es parte de un esfuerzo colectivo de quienes trabajan por la memoria y la construcción de ciudad. "Muchas personas que trabajamos en asuntos de memoria y ciudad estamos impulsando el tema", afirmó.

Asimismo, Núñez cuestionó las trabas burocráticas para expresar la memoria a través del arte urbano. Según él, no es necesario pedir permiso a las autoridades, ya que se trata de un derecho ciudadano.

"El debate se da por la memoria. Para las democracias no es válido pedir permiso a quien tiene poder para hacer una movilización. La Corte ha dicho que solo se debe informar para una movilización, y la JEP protege la memoria de los ciudadanos", expresó.

Finalmente, reiteró que la responsabilidad principal en la búsqueda de los desaparecidos recae sobre el Estado: "Es evidente que hubo desaparecidos y toca buscarlos, estén en La Escombrera o en un cementerio. El Estado es el que tiene la responsabilidad de garantizar los derechos de las personas".

Respuesta de la Alcaldía de Medellín a polémico mural

Santiago Silva, vocero de la Secretaría de Cultura de Medellín, explicó las razones detrás de la decisión de eliminar el mural. Según Silva, la obra no cumplió con los requisitos establecidos en un acuerdo municipal que regula el arte urbano en la ciudad.

"En Medellín nos regimos por un acuerdo municipal que se construyó con las organizaciones y artistas urbanos. No se solicitó ningún permiso. Los permisos solamente se otorgan por seis meses, así se definió en el acuerdo", señaló.

El funcionario aclaró, finalmente, que la falta de solicitud de permisos fue la razón principal para el borrado: "La razón particular de la borrada tiene que ver con la no solicitud del permiso. La administración no está cerrada a otorgar permisos; cualquier persona puede solicitarlos en la página de la Alcaldía, donde están los formatos", concluyó.