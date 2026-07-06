Por crisis de seguridad en Remedios, Antioquia, docentes piden evaluar el regreso a clases

Docentes del municipio de Remedios, en el Nordeste antioqueño, manifestaron su preocupación por las condiciones de seguridad en la zona y solicitaron a las autoridades garantías para poder retomar las actividades académicas de manera presencial, las cuales están a punto de comenzar.

En medio de la confrontación armada entre el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc, los profesores hacen la sugerencia, con una escalada de violencia que ha dejado a 350 campesinos desplazados.

Los profesores afirman que temen quedar en medio de los enfrentamientos junto con los estudiantes, especialmente, porque muchos menores deben recorrer largos trayectos por vías rurales para llegar a las instituciones educativas, varias de ellas ubicadas en sectores donde se presentan los combates.

Los educadores aseguran que, mientras no existan condiciones mínimas de seguridad, se debe autorizar el desarrollo de las actividades académicas de forma virtual, con el fin de proteger la vida e integridad tanto de profesores como de estudiantes.



Además, pidieron a las directivas del sector educativo gestionar ante los comités de seguridad de Remedios y Segovia un informe actualizado sobre la situación de orden público para establecer los verdaderos niveles de riesgo.