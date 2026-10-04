Por tercera semana consecutiva, EPM mantendrá el racionamiento de agua en Medellín

Empresas Públicas de Medellín informó que hasta el 11 de octubre continuará con las interrupciones programadas del servicio de acueducto en diferentes sectores del Nororiente y Centro-oriente de Medellín abastecidos por el sistema Piedras Blancas, debido a la disminución del nivel de agua almacenada en el embalse.

Las suspensiones seguirán funcionando de la misma manera: se realizarán día por medio, entre las 8:00 de la noche y las 4:00 de la mañana, esto con el fin de tratar de los niveles de los embalses suban nuevamente y se pueda volver al suministro del agua normal.

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La información que entrega EPM es que en este momento el embalse Riogrande II está en un 67 % de capacidad, La Fe también se encuentra en un 67 % y Piedras Blancas llega al 65 %.

Grifo de agua. Foto: Pexels.

Además, hay que mencionar que aunque durante los últimos días se han reportado lluvias, EPM señaló que las precipitaciones acumuladas continúan por debajo de los promedios históricos y no han permitido una recuperación inmediata de las fuentes de abastecimiento.



"Han habido lluvias, pero esto ha significado que el embalse no se recupere completamente. Manejamos una diferencia porcentual en el embalse de 27 puntos con respecto a nuestro último mes. Hace un mes estábamos por el orden de 93 %, y hoy estamos cercanos al 65 %", manifestó León Yepes, gerente (e) de Acueducto y Alcantarillado de EPM.

Asimismo, EPM indicó que entre el 26 de septiembre y el 3 de octubre los usuarios de Piedras Blancas, que abastece a las zonas con las restricciones, alcanzaron un ahorro promedio de 75 litros diarios, frente a la meta de 92 litros.

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Hay que mencionar que para hoy las interrupciones afectarán a las personas del esquema 1 definido por Empresas Públicas de Medellín en barrios como Carpinelo, La Avanzada, La Piñuela, Las Esmeraldas, Las Estancias o Barrios de Jesús.