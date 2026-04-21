Preocupación en Antioquia: han asesinado a ocho líderes sociales en lo que va del año 2026

Hay preocupación en Antioquia por el asesinato de ocho líderes en lo que va del año. Esta es una situación que tiene en alerta a algunos agremiaciones y fundaciones que velan por la integridad y la vida de los líderes sociales, no solo en el territorio antioqueño, también a nivel nacional, donde las cifras de líderes y lideresas a quienes se les ha quitado la vida viene en aumento.

De acuerdo con cifras oficiales del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, solo en lo que va corrido de este año han sido asesinados ocho líderes sociales, casi la misma cifra del año pasado, donde durante el mismo periodo, fueron 10 los líderes a quienes se les arrebató la vida.

“Ha habido una pequeña disminución de doscientos veinte asesinatos de líderes al año a ciento ochenta, pero eso no significa un cambio, la verdad es que no se ha logrado desestructurar las dinámicas de crímenes y atentado contra las organizaciones sociales”, dijo Camilo González Posso presidente de Indepaz.

Para Gerardo Vega, abogado de la Fundación Forjando Futuros, es importante que, desde el Gobierno nacional, se plantee una reestructuración en el apoyo y cuidado a los líderes sociales que trabajan por los recursos naturales, y en especial, por los que cuya labor es develar la corrupción en el país.



“Mientras no se avance en un tema de reforma agraria, de modificar la posesión y la propiedad de la tierra en el país, van a seguir asesinando líderes sociales vinculados a estos temas. Hay otro gran porcentaje, que es el cincuenta por ciento de líderes sociales que son asesinados porque denuncian la corrupción”.

De acuerdo con datos de Indepaz a nivel departamental solo durante el año pasado fueron asesinados 30 líderes sociales, y en la última década la cifra llega a 270 muertes de líderes en Antioquia. Pero el panorama a nivel nacional es aún más desalentador, en los últimos 10 años han matado 1935 líderes sociales.