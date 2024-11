Preocupación en Antioquia por contrato de bomberos tras alerta de lluvia y tormenta Rafael

En medio de la alerta de la tormenta Rafael y las intensas lluvias, hay preocupación en Antioquia por la atención de emergencias ante líos en contratos entre alcaldías y cuerpos de bomberos, en plena segunda temporada invernal.

Por esta situación, municipios como San Juan de Urabá, Arboletes y Turbo, entraron en vigilancia de las actividades que se realizan en sus playas. Por ejemplo, en Necoclí la situación es más crítica, ya que en el puerto del municipio salen diariamente cientos de migrantes con destino a Chocó, mismos que permanecen varados en la localidad antioqueña.

Existen más preocupaciones

En el municipio de Angelópolis pasó lo que temían: un incendio en el palacio municipal justo en medio de dificultades con la alcaldía, porque el cuerpo de bomberos está sin contrato, lo que puso en evidencia las peripecias que viven estos grupos de atención de emergencias en el departamento.

Ángela Vélez, comandante del Cuerpo de Bomberos de Angelópolis, aclaró que no estaban operando en el momento de los hechos porque son voluntarios y no tienen un contrato vigente con la administración que les garantice el pago de seguridad social y ARL, por lo que la mayor parte de ellos se encontraban en otros lugares desarrollando actividades para conseguir su sustento.

"Angelópolis tiene un cuerpo de bomberos, que no tengamos la capacidad operativa y económica por falta de recursos se nos sale de las manos, pero aquí estamos prestos a apoyar cuando los recursos sean viables y las garantías para la seguridad del bombero sean viables", expuso Vélez.

Otro caso se registró en el Oriente antioqueño, donde, según el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Guatapé, desde el 20 de septiembre no cuentan con un contrato con la alcaldía, por lo que pararán sus funciones operativas y solamente mantendrán activos los servicios de capacitaciones; inspecciones de seguridad humana; y recargas y mantenimientos de extintores.

Ante esta información, el alcalde de Guatapé, David Franco, explicó que la tasa bomberil de este año era de cerca de 40 millones de pesos, sin embargo, se firmó un convenio por casi 175 millones de pesos hasta el 30 de septiembre.

"Se le hizo el convenio más alto en la historia de Guatapé para este año 2024. Se le realizó una solicitud de adición de un nuevo contrato para terminar el año, pero el comandante de Bomberos no quiso aceptar. La falta de voluntad precisamente no ha sido de la administración, ni mucho menos mía", destacó el mandatario.

Pero no son las únicas dificultades a las que se ven enfrentados los bomberos, pues, por ejemplo, en el municipio de Santa Rosa de Osos harán una carrera deportiva el 1° de diciembre para recoger fondos que les permitan comprar una ambulancia.

Por un asunto parecido, en el municipio de La Pintada alertaron que el vehículo tipo ambulancia que estaba a su disposición salió de servicio, tras un problema mecánico. La falta de recursos los puso en apuros para el traslado de heridos, que no son pocos, teniendo en cuenta que por allí transitan personas desde Medellín hacia el Eje Cafetero.

"Tener este vehículo fuera de servicio es darnos atención pues de las emergencias médicas, domiciliarias, la atención prehospitalaria, la atención adecuada en los accidentes de tránsito y para el traslado debido pues de los pacientes. Hemos tenido varios incidentes, tanto de tránsito como de atención prehospitalaria", indicó Daniel Alexander Sepúlveda, comandante del cuerpo de bomberos voluntarios de La Pintada.

Su labor no es gratuita

Para Luis Bernardo Morales, comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Envigado y Delegado Departamental ante la Junta Nacional de Bomberos, el tema va más allá de los mencionados casos, pues aunque hay municipios antioqueños que no tienen recursos suficientes, no se puede confundir su condición de voluntarios con que hagan una labor gratuita.

"Desde la Delegación Departamental de Bomberos es a que las partes se acerquen y logren un acuerdo justo para el municipio, justo para el Cuerpo de Bomberos, que termina beneficiando a la comunidad. La responsabilidad de la atención de Mérida es del Estado municipal, departamental o nacional", puntualizó.

Según la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia (DNBC), el país cuenta con 864 cuerpos de bomberos, de los cuales el 3% del total son oficiales, mientras que los voluntarios constituyen el 92%, lo que se suma a que entre el 1 de enero y el 11 de julio de 2024, los cuerpos de bomberos voluntarios atendieron 107.658 eventos de un total de 115.000 en todo el país, el 93,6% de las atenciones.

Ante la estadística, Morales destacó que los municipios deben llegar a acuerdos con los cuerpos de bomberos, pues la atención de emergencias es una labor obligatoria del Estado, pero además los costos de operación son altos si se tiene en cuenta que solo un traje especializado como el que se requiere para su labor cuesta entre 10 y 12 millones de pesos, una manguera de 15 metros vale 800.000 pesos, una boquilla vale 2 millones de pesos, por lo que “los costos bien altos y recursos muy limitados enredan el tema”.