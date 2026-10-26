Preocupación por suministro de gas en Antioquia: Asoenergía aseguró que habría suspensión

Preocupación por el suministro de gas en Antioquia. Asoenergía advirtió por una posible suspensión total del gas a la industria en el departamento, mientras que empresas en el Valle de Aburrá reportan restricciones. Le solicitan al Gobierno nacional claridades sobre la duración de la contingencia.

La Asociación Colombiana de Grandes Consumidores de Energía Industriales y Comerciales, Asoenergía, manifestó su preocupación por las restricciones en el suministro de gas natural para la industria en Antioquia y advirtió que la suspensión del combustible podría afectar la producción, el empleo y la competitividad en el departamento.

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El gremio señaló que el sistema de transporte de gas natural atraviesa por una situación operativa compleja, derivada de distintos eventos que han reducido su margen de maniobra. Según Asoenergía, esta condición ha llevado a imponer restricciones que afectan, tanto a la demanda industrial regulada, como a la no regulada.

Asoenergía cuestionó que las consecuencias de los desbalances del sistema recaigan sobre los consumidores industriales y pidió a las autoridades y a los agentes responsables adoptar medidas urgentes para recuperar la estabilidad y normalizar el suministro.



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Además, advirtió que una suspensión abrupta puede comprometer la continuidad de las operaciones y ocasionar daños en equipos y procesos industriales, con costos de reparación significativos, por lo que solicitó transparencia sobre las causas de la contingencia.

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A esto se suma que la alerta también genera inquietud entre las empresas de Barbosa, Bello, Copacabana y Girardota. La Corporación Empresarial Pro Aburrá Norte solicitó explicaciones al Ministerio de Minas y Energía sobre las causas de las restricciones, su duración y las acciones previstas para garantizar el abastecimiento.

La preocupación surgió, luego de que compañías de esta zona reportarandisminuciones en la presión del gas natural y recibieran información sobre restricciones temporales relacionadas con condiciones operativas en la infraestructura de transporte.

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De momento y ante la contingencia en la zona norte del Área Metropolitana, Empresas Públicas de Medellín informó que avanzaba en el restablecimiento del servicio para los usuarios de la demanda no esencial.