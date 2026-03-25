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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Primero de los tres puentes militares que se debe instalar en Urabá sufrió retraso por diseños

Primero de los tres puentes militares que se debe instalar en Urabá sufrió retraso por diseños

Por ahora cuatro municipios reportan daños por las precipitaciones de las últimas horas.

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