Primero de los tres puentes militares que se debe instalar en Urabá sufrió retraso por diseños

Mientras las lluvias siguen golpeando a algunos municipios en Antioquia, las obras para habilitar uno de los puentes militares en el Urabá tuvieron que pararse por cambios en los diseños. Por ahora cuatro municipios reportan daños por las precipitaciones de las últimas horas

Las lluvias volvieron con fuerza al departamento de Antioquia y por ello varios municipios ya comenzaron a reportar emergencias luego de que en las últimas horas las precipitaciones hicieron que varios afluentes desbordaran sus capacidades y afectaran a poblaciones en Anorí, Campamento, El Bagre y Zaragoza.

Aunque afortunadamente las situaciones no han pasado a mayores, la pérdida de enseres se ha hecho presente en Zaragoza luego de la creciente en rio Nechí o en El Bagre donde los altos niveles del mismo afluente generaron la pérdida de algunos elementos de locales comerciales en el Bajo Cauca antioqueño.

Por su parte, las recientes precipitaciones generaron que en Anorí hayan afectaciones en una de las vías veredales más importantes o que en Campamento las autoridades atendieran un movimiento en masa que obligó a que algunas familias salieran evacuadas mientras se hace el censo de los daños en la zona.



La directora del Dagran, Vanessa Paredes, aseguró que ya emitieron una circular en donde se dan lineamientos institucionales que permitan el monitoreo permanente de afluentes y zonas de posibles riesgos para las comunidades más vulnerables debido a la llegada de la primera temporada de lluvias.

“De acuerdo a los pronósticos que tenemos para nuestro departamento, este primer trimestre, en especial el mes de marzo, tendrá concentraciones altas de lluvias. Esto nos lleva a tener alertas en todo el territorio del departamento para que nos preparemos institucionalmente”, aseguró.

Además, hay que mencionar que aunque no tiene que ver con las lluvias, las obras de instalación de uno de los puentes que se vio afectado por el frente frío en el Urabá antioqueño están paradas debido a que la Agencia Nacional de Infraestructura cambió los diseños y durante este fin de semana la instalación del puente militar estuvo en stand by.

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Por ahora, tal y como lo confirmó la Gobernación de Antioquia, se espera que en las próximas horas se reanuden las labores para habilitar lo más pronto posible esta infraestructura afectada gravemente por las lluvias en San Juan de Urabá.