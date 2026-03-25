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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / ¿Privatizan la FLA? Diputados se enfrentan por cambios en composición de la Junta Directiva

¿Privatizan la FLA? Diputados se enfrentan por cambios en composición de la Junta Directiva

La secretaria general de Antioquia, Martha Patricia Correa, lamentó la desinformación y aseguró que la petición a que tres miembros sean privados es por rigor técnico.

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