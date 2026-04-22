Procuraduría investiga al alcalde de San Jerónimo, Antioquia, por posible inhabilidad

Tambalea elección del alcalde de San Jerónimo: Procuraduría lo investiga por posible conflicto de intereses con su hermana. El cargo de la mujer en una entidad pública previo a elecciones, habría inhabilitado al mandatario para ser candidato y posesionarse

La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra el alcalde de San Jerónimo, Donald Fernán Vivares Gallego, por una presunta inhabilidad que habría pasado por alto al momento de inscribirse como candidato y luego asumir el cargo tras resultar electo.

El centro del proceso está en un posible conflicto con el régimen de inhabilidades establecido en la Ley 617 de 2000. Según el organismo de control, el mandatario habría tenido un impedimento legal para aspirar a la Alcaldía debido a un vínculo familiar cercano con una persona que ejerció autoridad administrativa en el municipio dentro del año previo a las elecciones.

De acuerdo con la indagación, una hermana del alcalde se habría desempeñado como coordinadora administrativa en Aguas de San Jerónimo S.A.S. E.S.P., empresa encargada de la prestación de servicios públicos en la localidad. Este cargo, por su naturaleza, implicaría funciones de dirección o manejo administrativo, lo que, sumado al parentesco en segundo grado de consanguinidad, configuraría la posible inhabilidad para el actual mandatario.



La restricción legal busca evitar que familiares de funcionarios con poder administrativo reciente puedan acceder a cargos de elección popular en la misma jurisdicción, para prevenir concentración de poder o ventajas indebidas, especialmente en procesos de contratación o designación de cargos.

En este contexto, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Santafé de Antioquia inició la investigación con el propósito de verificar si se configuró efectivamente la inhabilidad y establecer si el alcalde incurrió en una falta disciplinaria al inscribirse como candidato y posesionarse para el periodo 2024–2027. El proceso se encuentra en etapa de recolección de pruebas y análisis de responsabilidades, según la entidad de control.