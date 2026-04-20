Procuraduría pide a la Aerocivil informe por deterioro del aeropuerto Ernesto Cortissoz

Ante las denuncias por el deterioro en el que se encuentran las instalaciones del aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz, que sirve a Barranquilla, la Procuraduría General de la Nación encendió las alarmas e hizo un llamado a la Aeronáutica Civil para que aporte información detallada sobre el estado actual de la infraestructura de la terminal aérea.

En particular el ente de control pidió al director regional Norte de la entidad, Camilo Andrés Cuello Nieves, explicar si se han realizado evaluaciones técnicas recientes sobre las condiciones en que se encuentra infraestructura, incluyendo lo relacionado con los sistemas de aire acondicionado del aeropuerto, cuyo funcionamiento ha sido objeto de constante quejas por parte de viajeros que utilizan el aeropuerto y aportas las conclusiones.

El ente de control también requirió información detallada sobre las deficiencias locativas que han sido denunciadas por usuarios, relacionadas especialmente con la zona de migración del aeropuerto donde reportan condiciones poco adecuadas.

El Ministerio Público solicitó a Cuello Nieves que informe si se han tomado medidas para resolver, tanto la carencia de aire acondicionado, como el supuesto deterioro mencionado, toda vez que ambas situaciones han provocado afectaciones a connacionales, extranjeros y servidores del aeropuerto.