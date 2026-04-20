En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ataque contra producción de 'Sin senos sí hay paraíso'
Aeropuerto El Dorado
Terremoto en Japón
Falcao

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Procuraduría pide a la Aerocivil informe por deterioro del aeropuerto Ernesto Cortissoz

Procuraduría pide a la Aerocivil informe por deterioro del aeropuerto Ernesto Cortissoz

La entidad pidió reportar si se han realizado evaluaciones técnicas recientes sobre el estado de la infraestructura y los sistemas de aire acondicionado del terminal aéreo.

aeropuerto Ernesto Cortissoz.png
aeropuerto Ernesto Cortissoz en Barranquilla.
Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 20 de abr, 2026

Ante las denuncias por el deterioro en el que se encuentran las instalaciones del aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz, que sirve a Barranquilla, la Procuraduría General de la Nación encendió las alarmas e hizo un llamado a la Aeronáutica Civil para que aporte información detallada sobre el estado actual de la infraestructura de la terminal aérea.

En particular el ente de control pidió al director regional Norte de la entidad, Camilo Andrés Cuello Nieves, explicar si se han realizado evaluaciones técnicas recientes sobre las condiciones en que se encuentra infraestructura, incluyendo lo relacionado con los sistemas de aire acondicionado del aeropuerto, cuyo funcionamiento ha sido objeto de constante quejas por parte de viajeros que utilizan el aeropuerto y aportas las conclusiones.

El ente de control también requirió información detallada sobre las deficiencias locativas que han sido denunciadas por usuarios, relacionadas especialmente con la zona de migración del aeropuerto donde reportan condiciones poco adecuadas.

El Ministerio Público solicitó a Cuello Nieves que informe si se han tomado medidas para resolver, tanto la carencia de aire acondicionado, como el supuesto deterioro mencionado, toda vez que ambas situaciones han provocado afectaciones a connacionales, extranjeros y servidores del aeropuerto.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Noticias de hoy

Aeropuerto Ernesto Cortissoz

Barranquilla

Procuraduría General de la Nación

Aeronáutica Civil

Publicidad

Publicidad

Publicidad