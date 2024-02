Proyectos de la APP estancados serán reestructurados y promovidos desde el Concejo de Medellín

La Agencia App es un ente descentralizado de la Alcaldía de Medellín encargado de gestionar proyectos en el espacio público. Durante la administración pasada algunos proyectos como la modernización del Atanasio, la construcción de una arena para eventos en el cincuentenario y la cárcel metropolitana se vieron envueltos en polémicas y fueron rechazados por la comunidad.

El presidente del Concejo de Medellín, Andrés Tobón, señaló que es una agencia que durante la administración anterior tuvo más escándalos de corrupción que soluciones para los proyectos, y que afortunadamente algunos de estos no se dieron por la forma en que pretendían hacerlo.

“Yo creo que esos proyectos tienen que ser viables de manera estructurada, de manera transparente, contando con la comunidad. Agradezco que no hayan sucedido, por lo menos el de Cincuentenario y el del estadio toda vez que lo que pasó con la cárcel Metropolitana es muestra suficiente de una administración no preocupada por el territorio y una administración no preocupada por lo que pasa realmente.”

Además, hizo énfasis en la contratación del proyecto de la cárcel metropolitana donde incluso afirma demandó el acuerdo municipal pues considera que se hizo de manera ilegal.

Otro concejal que se refirió a los proyectos del estadio y el cincuentenario es Juan Carlos De La Cuesta, afirmando que son obras que hay que llevar a cabo pero socializandolo con la comunidad, por ejemplo los comerciantes que se ven directamente afectados.

“El proyecto es de una esencia y es muy bueno, pero si necesita una instancia de socialización muy importante. Lo que han dicho los comerciantes; ellos consideran que deben estar dentro del mismo círculo del estadio, donde está todo el tema del entretenimiento, donde está el flujo de las personas que van hacia el estadio.”

Finalmente el director de la APP German Schäfer Elejalde, destacó que son proyectos que tienen un avance importante en materia de estudios, pero que sabe que es necesario tener en cuenta muchos actores.

“No hubo mucha acogida, todos entendemos que fue una administración la pasada con serios cuestionamientos y no había la suma de voluntades para sacar una iniciativa. Ahora el propósito durante esta segunda administración del alcalde Federico Gutiérrez es poder socializar este proyecto de manera permanente con la comunidad.”

En ese sentido, destaca que son proyectos que aunque requieren ciertos procesos para acercarse a los diferentes sectores involucrados, la idea de está administración es generar esos espacios de socialización para sacarlos adelante.