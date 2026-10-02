"Quitamos una pesadilla de encima a los municipios": gob. de Antioquia por muerte de alias 'Terry'

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, destacó la operación de la Fuerza Pública contra el Clan del Golfo en el Suroeste antioqueño, que dejó tres presuntos integrantes de esa organización muertos, entre ellos alias ‘Terry’. El mandatario se refirió al resultado durante una entrevista en Mañanas Blu, de Blu Radio.

La operación se desarrolla en zona rural de Jericó y Andes, en el sector conocido como Buenos Aires. Según información preliminar entregada por las autoridades, además de alias ‘Terry’, fueron neutralizados otros dos presuntos integrantes del Clan del Golfo.

Publicidad

“Es un resultado muy positivo por parte de la Fuerza Pública, del Ejército y la Policía”, aseguró Rendón, quien explicó que las autoridades venían adelantando desde hace varios días una operación en profundidad contra esta estructura criminal en el Suroeste de Antioquia.

El gobernador señaló que alias ‘Terry’ era señalado de múltiples homicidios y de cometer hechos de extrema violencia en esta región. De acuerdo con Rendón, entre los casos que se le atribuyen estaría el asesinato del joven Andrés Felipe Herrera Quiroz, una promesa del fútbol de Jardín.



Herrera Quiroz fue asesinado a tiros en la entrada de su vivienda en el municipio de Jardín. El vínculo de alias ‘Terry’ con este homicidio corresponde a un señalamiento de las autoridades y hace parte de las investigaciones por los hechos violentos registrados en el Suroeste antioqueño.

Gobernador de Antioquia destacó golpe al Clan del Golfo

Durante la entrevista, Andrés Julián Rendón sostuvo que la operación representa un alivio para los municipios afectados por la violencia asociada a las estructuras criminales. “Con esta operación le quitamos una pesadilla de encima a estos bellos municipios del Suroeste de Antioquia”, afirmó.

Publicidad

El mandatario también aseguró que la violencia en la subregión ha afectado actividades económicas como el café y el turismo. Según dijo, durante aproximadamente dos años se ha presentado una “oleada de violencia homicida” que, en su versión, estaría relacionada principalmente con disputas por el microtráfico.

Rendón sostuvo además que el Clan del Golfo llegó al Suroeste antioqueño para disputar el control de las rentas ilegales. “Estos criminales (...) en el Suroeste son jíbaros”, afirmó el gobernador, al referirse a las disputas por el control del microtráfico.

Publicidad

Operación contra el Clan del Golfo continúa en Antioquia

El operativo militar y policial en el Suroeste de Antioquia continúa, mientras las autoridades consolidan el balance de la acción. Además de los tres presuntos integrantes del Clan del Golfo muertos, se ha reportado la incautación de armamento y material de guerra.

Alias ‘Terry’ ha sido identificado en reportes oficiales como Cristian Camilo Chavarría Tapias, también conocido como ‘Keiner’, y señalado como cabecilla de zona de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle del Clan del Golfo. Según información divulgada por las autoridades, tendría injerencia criminal en municipios del Suroeste antioqueño.